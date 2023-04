Le basket sénégalais tient son Ag élective le 6 mai prochain. A l’approche de ces importantes assises, une brouille est sortie du panier, entre le président sortant, Me Babacar Ndiaye, et le ministre des Sports. A l’origine : la nomination par Yankhoba Diatara d’un nouveau Secrétaire général de l’instance fédérale… sans concertation.

Par Hyacinthe DIANDY – L’approche des Assemblées générales de renouvellements au niveau des Fédérations sportives est toujours rythmée par des manœuvres venant soit de la tutelle, soit des candidats en lice. Et justement, le basket, qui tient son Ag élective le 6 mai prochain, ne fait pas exception.

Justement, les premières manœuvres viennent de la tutelle qui vient de nommer un nouveau Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb). Une décision qui est tombée le 28 mars dernier par le biais d’un arrêté ministériel nommant au poste Monsieur Adama Sarr, un juriste de formation et qui était en service à la Cellule juridique du ministère.

Sur la forme, une telle décision est salutaire si on sait que depuis trois ans le poste de Secrétaire général de la Fsbb n’avait pas de titulaire. C’est le Sg adjoint, Ibrahima Niang, qui assurait l’intérim.

Diatara zappe le choix de la Fédé et nomme «son» Sg

Mais c’est sur le fond que cette nomination fait grincer des dents à la Fsbb. En effet, Yankhoba Diatara a fait nommer un agent de son ministère sans concertation avec les Fédéraux. Pire, la proposition du président de la Fsbb de promouvoir l’intérimaire, Ibra­hima Niang, au poste de titulaire, ayant été totalement ignorée par le ministre qui a pris «en solo» la décision de nommer M. Sarr sans s’en référer au patron de la «balle orange».

Une démarche assez curieuse et contraire au règlement intérieur de l’instance fédérale. Qui dit en son article 33 : «Le Secrétaire général est nommé par le ministre des Sports sur proposition du président de la Fsbb. Il est révocable de la même façon…»

Adama Sarr, comme un cheveu dans la soupe !

Evidemment, une grogne «sourdine» n’a pas tardé à retentir du côté des locaux du Stadium Marius Ndiaye qui servent de siège fédéral. Avec des questions qui ont fini de faire le tour du panier : Que mijote la tutelle ? Que cherche Diatara en voulant imposer un Sg, inconnu au bataillon, à la veille d’une Ag élective ? Avec le risque de voir Adama Sarr être considéré comme un «intrus» au sein du Bureau fédéral, com­me un cheveu dans la soupe.

On comprend du coup pourquoi cet acte posé par la tutelle est loin de rassurer les Fé­déraux et surtout le président sortant, Me Babacar Ndiaye, qui doit surveiller ses arrières.

Il faut dire que la démarche du ministre des Sports de ne pas se concerter avec la Fsbb est d’autant plus inexplicable qu’une telle pratique est passée de mode. En effet, même si le dernier mot revient à la tutelle, la tendance maintenant est de favoriser la concertation afin de trouver un consensus pour un bon travail d’équipe. Comme cela se fait chez les cooptés qui, avant d’être choisis par le ministère, sont d’abord proposés par les fédérations.

Suffisant pour expliquer cette grogne chez les Fédéraux qui ont reçu un «dunk» en pleine figure !

Clôture des candidatures : Deadline ce 5 avril !

L’Ag élective de la Fsbb est calée pour le 6 mai prochain. Des assises avec comme enjeu majeur le poste de président de l’instance fédérale. Jus­tement, concernant les candidatures à ce poste, le deadline, c’est ce 5 avril. Du coup, il reste seulement trois petits jours aux éventuels postulants.

Pour le poste de président qui nous intéresse, pour le moment seul Me Babacar Ndiaye a officiellement déposé sa candidature pour un 3e mandat. Le président sortant mène d’ailleurs sa campagne en faisant le tour des régions. Qu’en est-il des autres ?

Du côté de la Crbs (Conver­gence pour le renouveau du basket sénégalais), qui conteste toujours la candidature de Me Ndiaye, elle annonce, dans son dernier communiqué, qu’elle présentera «un candidat pour la présidence et des candidats pour le Bureau et le Comité directeur». Tout en continuant d’exiger «une tenue correcte de l’Assemblée générale», la Crbs dit s’attendre au «lancement d’un nouveau processus pour des élections libres, transparentes et démocratiques, pilotées par un Comité ad hoc neutre».

Pour l’autre structure, l’Union des anciens basketteuses et basketteurs du Sénégal, qui a vu le jour récemment, et qui dit être contre un 3e mandat de Me Ndiaye, c’est mystère et boule de gomme concernant une éventuelle candidature présidentielle.

