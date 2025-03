Placé sous le signe de la paix, de la sécurité et du développement, le Sommet Russie-Afrique, ouvert ce jeudi et présidé par le Président russe, Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg, a été l’occasion pour les médias africains de prêcher pour leur chapelle. «Nous nous inscrivons dans une dynamique d’ouverture, de partenariat avec tous les professionnels possibles qui partagent avec nous un certain nombre de visions», a confié, en marge du sommet, Matar Sylla, Pdg de Ms Consulting.

Pour l’ancien directeur de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts), «il est important aujourd’hui que nous allions vers des concepts communs de la production, être dans un partenariat win-win qui permet que nous ne soyons plus que des consommateurs et des réceptacles, mais que nous soyons véritablement des pourvoyeurs de contenus. La voie est ouverte, l’Afrique a besoin de s’exprimer, de se développer, y compris dans le domaine des médias.

Il faut que nous soyons présents du point de vue de la formation, de la co-production, des échanges de personnels…» Dans la même lancée, souligne-t-il, «il est aussi important que les médias africains puissent être aussi disponibles un peu partout dans le monde, y compris ici en Russie, de la même manière en termes de réciprocité». Pour le directeur de l’Union africaine de radiodiffusion (Uar), Grégoire Ndjaka, le sommet devrait offrir plus d’opportunités de partenariat aux médias africains, mais aussi d’équilibre dans le traitement de l’information.

«Ce sommet permet aux médias africains d’avoir un point de vue équilibré et d’autres sources d’informations parce que l’Uar, à travers son centre d’échanges des nouvelles, va signer dans les prochains jours, avec la Russie. A partir de là, on aura un certain nombre d’informations sur les réalités de cette partie du monde parce que, jusque-là, on n’en savait que ce que les autres voulaient qu’on sache», a souligné le Dg.

Quid des relations avec les partenaires européens ? Sur ce chapitre, M. Ndjaka de rassurer : «Ce que nous faisons, on ne le fait contre qui que ce soit. Ce sont nos partenaires traditionnels et ils vont le rester.»

Par Woury DIALLO (Envoyé spécial à Saint-Pétersbourg) wdiallo@lequotidien.sn