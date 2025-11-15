Dakar Mobilité, qui exploite le Brt, a octroyé à 15 élèves issus des zones traversées par le tracé, des bourses scolaires. Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY –

Dakar Mobilité, opérateur des lignes du Brt, à travers sa Direction Environnement, social et gouvernance (Esg), a organisé à son siège situé à Gadaye, une cérémonie officielle de remise de bourses scolaires. En présence du Préfet, des autorités administratives, des enseignants, des élèves et parents d’élèves, Cheikh Yatt Diouf, Directeur général de Sunu Brt, a fait savoir que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) de Dakar Mobilité. «Elle vise à accompagner et soutenir les enfants issus de familles à revenus modestes, vivant dans les communautés riveraines du Bus rapid transit (Brt), en leur offrant des bourses scolaires pour favoriser leur réussite éducative. Et à travers ce programme, Dakar Mobilité réaffirme son engagement à contribuer au développement social des zones traversées par le Brt et à promouvoir l’accès équitable à l’éducation», dit-il. Au total, 15 bourses ont été remises aux bénéficiaires issus de l’Ief de Guédiawaye.

Mamadou Diop, Ief de la zone, qui a pris part à la cérémonie, salue cette décision : «Ces bourses permettront de répondre à leurs besoins scolaires de manière générale, mais surtout d’alléger la charge liée aux frais scolaires pour les parents. C’est pourquoi nous saluons cette initiative. Nous félicitons Dakar Mobilité chaleureusement, ainsi que son Directeur général. Nous profitons de cette occasion pour demander d’augmenter le nombre de boursiers. Nous espérons que cela pourra se réaliser. Mais aussi nous souhaitons qu’ils élargissent leur champ d’action et d’intervention, ce qui serait intéressant pour améliorer les infrastructures et l’équipement des écoles, etc.»

Boubacar Bah, adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de la commune de Wakhinane-Nimzath, a tenu à expliquer le mode de sélection des 15 élèves boursiers : «la sélection s’est basée sur des critères de vulnérabilité, chaque élève devait également avoir une moyenne d’au moins 15 pour pouvoir être retenu. De plus, il fallait que l’élève réside dans la zone d’influence, c’est-à-dire dans les communes traversées par le Brt. Toutefois, pour le bon déroulement du choix, un comité de sélection a été mis en place, composé d’acteurs de l’éducation tels que des enseignants, et d’autres intervenants. Ce comité a donc sélectionné les 15 élèves qui ont reçu ces bourses de 250 mille F Cfa, renouvelables chaque année. Cependant, ce renouvellement dépend également des performances des élèves, car pour que leur bourse soit renouvelée, ils ne doivent pas avoir une moyenne inférieure à 12», renseigne l’adjoint au sous-préfet.

latifmansaray@lequotidien.sn