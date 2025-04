Par Amadou MBODJI

D’habitude, les cérémonies de remise du drapeau national se font par discipline. Mais hier, on a eu droit à quatre disciplines réunies ensemble : à savoir les U15, les U20, le futsal Filles et les Lions de la plage.

Une rencontre sous forme de «cérémonies groupées» avec des Lions et Lionnes aux mêmes ambitions, et qui marque «la vitalité du football sénégalais désormais présent à toutes les compétitions internationales», pour reprendre les propos du président de la Fsf, présent hier aux côtés de la ministre en charge des Sports.

Dans son speech, la patronne du sport sénégalais de saluer l’engagement et les efforts de l’instance dirigeante et de ses sélections de football. Tout en adressant aux joueurs un message consistant «à représenter dignement le Sénégal à l’échelle continentale et mondiale». «Vous partez défendre les couleurs d’un pays fier de vous. Soyez des ambassadeurs exemplaires sur et en dehors des terrains», a-t-elle déclaré. Avant d’ajouter : «Les départs simultanés de nos différentes équipes nationales vers plusieurs théâtres de compétition nous offrent l’agréable opportunité de nous retrouver ce matin dans nos pures traditions d’exaltation de nos guerriers sur le chemin du combat. J’espère vous revoir bientôt pour recevoir de vos mains les trophées symbolisant la suprématie du Sénégal. En effet, en votre qualité d’ambassadeurs, vous êtes appelés à aller défendre le drapeau national, symbole de notre dignité, de notre cher Sénégal à la conquête de nouveaux titres, aussi bien au niveau continental que mondial.»

Pour le président de la Fsf, Me Augustin Senghor, «le football sénégalais a traversé des périodes difficiles avant de connaître la joie de remporter plusieurs trophées en une année dont la Can 2021 au Cameroun. Mais en 2024, il y a eu quelque chose d’exceptionnel. Jamais dans l’histoire du football sénégalais, nous n’avions pu qualifier autant d’équipes dans des compétitions continentales et mondiales», s’est-il réjoui.

Notons que pour les U15, ils vont participer au Championnat scolaire africain, prévu du 23 au 26 avril 2025 à Accra, au Ghana. Les Lionceaux U20, de leur côté, tenteront de conserver leur titre continental lors de la Can U20, prévue en Egypte du 27 avril au 18 mai. Les Lions du sable seront aux Seychelles pour disputer la Coupe du monde de beach soccer, du 1er au 11 mai. Quant à la sélection féminine de futsal, elle prendra part à la Can prévue du 22 au 30 avril à Rabat, au Maroc.

