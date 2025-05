Le chef de l’Etat a nommé hier plusieurs ambassadeurs dans des postes qui étaient vacants depuis plusieurs mois, à l’image du remplacement de Jean-Baptiste Tine à Moscou.

M. Stéphan Sylvain Sambou, Conseiller des Affaires étrangères Principal est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, en remplacement du Général Jean-Baptiste Tine, appelé à d’autres fonctions. L’Etat du Sénégal vient d’acter le remplacement Jean-Baptiste Tine… plus de 9 mois après sa nomination en tant que ministre de l’Intérieur. Un anachronisme ? Ce n’est pas le seul remplacement qui a pris du temps.

Au mois de juillet, plus d’une quarantaine de diplomates avaient reçu des lettres de rappel et concernaient déjà une dizaine d’ambassades et de consuls généraux. Ce qui fait que beaucoup de postes diplomatiques étaient vacants. Mme Mariame Sy est nommée Ambassadeur ex­traordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Gambie, en remplacement de Mon­sieur Bassirou Sène, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Baye Moctar Diop rejoint Paris en remplacement de El Hadji Magatte Sèye, appelé à d’autres fonctions. Ainsi, Djibril Fofana, Chancelier des Affaires étrangères Principal, est nommé Consul général du Sénégal à Milan, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine Diouf. Le chef de l’Etat a aussi nommé les ambassadeurs du Sénégal au Portugal, en Algérie et en Mauritanie.