Si à Dakar le dossier semble être rangé dans un tiroir, les autorités espagnoles sont vraiment décidées à tirer cette affaire au clair, notamment les conditions dans lesquelles une partie de l’argent a été décaissée. Il est prévu justement une rencontre entre les responsables de la société espagnole Aee Power Epc et la banque Santander dans les prochaines heures, pour connaître les tenants et les aboutissants de tout cela.

Par Bocar SAKHO – Après les dernières révélations sur le contrat entre l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) et Aee Power Epc, le député Thierno Alassane Sall a décidé d’adresser une question écrite au ministre des Finances et du budget pour avoir des éclairages sur le dossier. A moins de deux semaines de la fermeture de la session parlementaire, y aura-t-il une suite à cette demande (voir article) ?

En attendant, les autorités espagnoles ont pris l’option de mettre la lumière sur certaines zones d’ombre, notamment les raisons qui ont conduit au décaissement de 2, 425 milliards F Cfa dont la Police espagnole est en train de refaire le circuit après avoir constaté des traces de virement au Sénégal, en Egypte et à Chypre. Dans les prochaines heures, il est prévu une rencontre entre les responsables de la société et de la banque espagnoles, Aee Power Epc et Santander. Elle pourrait apporter des réponses, parallèlement à l’enquête de la police : sur quelle base, l’argent a été décaissé ? Toutes les procédures sont-elles respectées ? En tout cas, les autorités espagnoles semblent décidées à connaître les tenants et aboutissants de l’affaire.

Même si le dossier n’a pas en apparence le même intérêt pour les autorités du pays, qui avaient conclu que tout était transparent malgré le doute persistant de certains, à l’image de TAS.

Il faut savoir que le dossier Aser-Aee Power Epc est un dossier à tiroirs, avec des décisions judiciaires et de l’Arcop. Sans oublier le conflit entre Aee Power Epc et Aee Power Sénégal. C’est un marché pour l’électrification de plus de 1700 villages localisés dans les régions de Kaffrine, Tamba, Kédougou, Louga et Saint-Louis, pour un coût global de 91 milliards 833 millions 980 mille F Cfa.

bsakho@lequotidien.sn