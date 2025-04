Le secrétaire d’Etat à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sarr, a salué le dynamisme et la créativité des acteurs culturels de Saint-Louis, insistant sur le rôle important joué par ces derniers dans la conscientisation des jeunes. «Ma visite s’inscrit dans le cadre de cette exposition et je suis venu pour me rendre compte de tout le travail et la pertinence du concept des Rencontres internationales des arts ici à Saint-Louis», a-t-il déclaré. Il s’entretenait avec l’Aps en marge d’une visite qu’il a effectuée à l’espace culturel Ndar Weesul, samedi, dans le cadre d’une exposition consacrée à la 5e édition des Rencontres internationales des arts de Saint-Louis (Rias). Cette initiative s’inscrit «bien sûr dans la dynamique qui est en cours à Saint-Louis, une ville très culturelle. Les acteurs culturels sont très dynamiques, très créateurs. Les entreprises culturelles sont également en cours. Il y a énormément d’initiatives qui se passent ici», a souligné Bakary Sarr. Il a aussi insisté sur «le rôle central» de l’art dans la prise de conscience des jeunes, en les aidant à avoir «une bonne assise culturelle». «Le rôle de l’art, des artistes et des acteurs culturels est un rôle moteur dans la conscientisation, mais également dans le fait que le travail sur la créativité peut aider aussi les jeunes à avoir une bonne assise culturelle», a-t-il indiqué. «Quand on regarde les œuvres, il y a énormément de thématiques qui portent sur l’environnement. Le travail d’éducation à l’environnement et à l’éducation sociale est très avancé à Saint-Louis», a-t-il notamment fait remarquer.

M. Sarr a également profité de cette tribune pour remercier Daouda Dia, le promoteur de cet événement, pour avoir eu «l’idée et la pertinence» de rassembler des artistes nationaux comme internationaux autour de ce concept. Dans sa communication, Daouda Dia, promoteur culturel et directeur d’International management promotion art culture tourisme (Impact), a magnifié la visite du secrétaire d’Etat à cette exposition. La 5e édition des Rias, ouverte le 8 avril dernier, porte sur le thème : «Art & Environnement.»