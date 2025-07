La Chambre des mines du Sénégal (Cmds) opte pour la continuité. L’Assemblée générale de la Cmds, qui s’est tenue ce lundi 21 juillet en présence des représentants des sociétés membres et des partenaires institutionnels, a reconduit Ousmane Mbaye, patron de Dangote, comme président de la structure. Après deux ans, il a été salué «une montée en puissance significative de la Cmds grâce à un travail soutenu sur plusieurs axes stratégiques». Il s’agit, selon un communiqué de la structure, d’un «renforcement du rayonnement, de la légitimité et de la notoriété de la Cmds, notamment à travers des partenariats structurants avec les ministères et les institutions nationales sur des sujets-clés pour le secteur extractif, l’organisation du tout premier gala de la Cmds, événement fédérateur qui a contribué à accroître la visibilité de la chambre». Sans oublier la participation «active à des rencontres internationales, positionnant la Cmds comme un acteur incontournable dans les débats sur l’avenir du secteur minier africain». «Ces actions ont permis d’accroître significativement l’attractivité de la Cmds, comme en témoigne le nombre record de participants à cette Assemblée générale, ainsi que l’adhésion de 16 nouveaux membres au cours de ce seul mandat», ajoute le communiqué de la Chambre des mines. «Avec cette nouvelle équipe, la Cmds réaffirme sa volonté de défendre les intérêts du secteur extractif, de promouvoir les bonnes pratiques et de contribuer au développement durable de l’industrie minière au Sénégal», annonce le communiqué de la Cmds.