Par Khady SONKO

De report en report, le marché Tilène de Ziguinchor est enfin ouvert après 7 longues années d’attente. Le ministre de l’Industrie et du commerce a procédé hier, à l’inauguration officielle de cette infrastructure commerciale entièrement re­construite, après son incendie en 2018 et qui avait durement éprouvé la communauté locale.

«Le marché de Tilène est plus qu’un espace physique. C’est un lieu de vie, de travail, d’échange et d’identité», a déclaré Serigne Guèye Diop à la cérémonie d’inauguration.

A l’en croire, le Premier ministre Ousmane Sonko, lui-même ancien maire de Ziguinchor, porte un intérêt à la redynamisation des infrastructures commerciales du pays. Le chef du gouvernement «m’a personnellement appelé pour suivre de près cette inauguration», a révélé Serigne Guèye Diop qui s’exprimait en présence du secrétaire d’état chargé du Développement des pme-pmi, du Gouverneur de la région, des élus territoriaux, ainsi que des autorités administratives.

II y avait aussi des commerçants, des délégués de marché ainsi que des élus locaux.

«La reconstruction du marché de Tilène marque une étape importante dans la politique nationale de modernisation des espaces commerciaux», a déclaré Rougui Sow. Selon la Directrice générale du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem), l’infrastructure, financée à hauteur de 1 milliard 755 millions de francs Cfa, illustre la volonté des pouvoirs publics de transformer dura­blement le commerce de détail au Sénégal.

Le maire de la commune de Ziguinchor a affirmé que ce marché est l’une des premières infrastructures majeures réalisées par le gouvernement actuel dans la commune de Ziguinchor. Pour les commerçants et les habitants de Tilène, et de Ziguinchor de manière générale, c’est un ouf de soulagement, un nouveau souffle pour les affaires.

