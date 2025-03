Alors que la Caf a annoncé l’ouverture d’enquêtes à l’encontre du président de la Fécafoot, suite aux demandes de plusieurs acteurs du paysage footballistique camerounais, le clan de Samuel Eto’o est monté au créneau pour répliquer.

Les demandes d’enquête pour «corruption aggravée» visant Samuel Eto’o ont trouvé un écho favorable auprès de la Caf. En effet, l’instance a annoncé mercredi enquêter et prendre au sérieux les allégations sur l’ancien Lion In­domptable. Celui-ci se trouve notamment dans l’œil du cyclone après la fuite d’enregistrements téléphoniques présumés, le prenant en défaut sur un complot avec le président du club local de Victoria. Ce jeudi, le double champion d’Afrique a réagi par le biais de son cabinet d’avocats. Via un communiqué en date de ce 10 août 2023, le représentant de Eto’o a en effet mis en cause la décision de la Caf et a informé de la volonté du patron de la Fécafoot d’engager des actions en Justice.

«Une communication à la fois pernicieuse et toxique»

«Le mercredi 9 août 2023, mon client Monsieur Samuel Eto’o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), a pris connaissance sur le site officiel de la Confédération africaine de football (Caf) d’un communiqué de presse dans lequel la Caf dit avoir reçu de plusieurs parties prenantes du football camerounais, des demandes écrites pour l’examen et l’enquête de plusieurs de ses comportements inappropriés. Dans cette communication, la Caf annonce des enquêtes en cours et promet des déclarations publiques lorsque celles-ci seront terminées. Cette position hâtive de la Caf est d’autant plus surprenante qu’elle y évoque déjà des «allégations à première vue sérieuses» alors même qu’à ce jour, Monsieur Eto’o-Fils n’a été notifié d’aucune des accusations prétendument portées contre lui», peut-on lire dans la note rendue publique ce même jour.

«Tout en se réservant le droit d’engager en temps utile les procédures judiciaires appropriées pour dénoncer cette communication à la fois pernicieuse et toxique, mon client tient à appeler les acteurs du football camerounais au calme et à les assurer de sa détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du programme de réforme entamé le 11 décembre 2021. A l’heure où le travail acharné qu’il mène avec son Comité exécutif commence à porter des fruits, comme l’atteste le récent triomphe de la sélection nationale U20 lors des Jeux de la Francophonie, il invite la grande famille du football camerounais à la résilience face aux attaques répétées et injustifiées des ennemis du football qui entendent prendre notre sport roi en otage pour continuer de servir leurs intérêts personnels et égoïstes», conclut le communiqué.

Les prochains jours à la Fé­cafoot promettent d’être agités.

Son fils Etienne vole à son secours

Son fils Etienne Eto’o a aussi réagi sur ses réseaux sociaux en poussant un énorme coup de gueule : «c’est incroyable de voir comment les gens à qui tu as permis d’être sur la carte du monde veulent te jeter par terre. J’ai eu la chance d’aller jouer avec l’Equipe nationale depuis 2018 (en sélections de jeunes). Avant, on ne voyait pas le président de la Fédération, même pas en photo. Il ne prenait même pas la peine d’aller nous voir une seule fois, ni un petit message de motivation, rien du tout», a-t-il d’abord lancé. Avant de souligner l’implication de son père dans ses fonctions de président de la Fécafoot : «Aujourd’hui, toi tu ne fais pas un seul jour dans le même pays, tu ne vois presque jamais ta famille, pour pouvoir assister à tous les rendez-vous où tu dois représenter valablement le Cameroun. Avec toi, tout cela a changé. Les joueurs sont payés. Nous avons le confort nécessaire pour aller en Equipe nationale avec tout à notre disposition.»

Avec afrik-foot