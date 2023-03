Un ancien Premier ministre en prison ? Ce serait une tache et même une image désastreuse pour la vitrine démocratique sénégalaise. Vu le contenu de la lettre de M. Soumaré, le régime ne semble pas par contre vouloir laisser cette affaire sombrer dans les limbes de l’oubli. Il est même plus dans une logique de vider ce dossier devant la Justice. Pour lui, un ancien Pm ne devrait pas dire ça sans apporter ses preuves. Pour Cheikh Hadjibou Soumaré, il n’y a pas à apporter des preuves parce qu’il est dans des questions et hypothèses, et non dans les affirmations.