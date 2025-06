La Convergence des cadres républicains (Ccr) dit être en phase avec la décision du chef de l’Etat de reporter la Présidentielle. La structure regroupant ces cadres de l’Apr exprime sa «reconnaissance» envers la décision «sage» et «éclairée» du Président Macky Sall en saluant «son engagement envers la République et l’intérêt national». La Ccr exprime son soutien aux efforts pour maintenir la paix et la transparence dans le processus électoral.

Annonçant son suivi vigilant des travaux de la Commission d’enquête parlementaire, la Ccr insiste «sur la nécessité de faire toute la lumière sur la situation, dans l’intérêt de la démocratie, de la République et de la Nation sénégalaise».

Le Rur approuve aussi

Le Réseau des universitaires républicains (Rur) affiche la même position que celle de la Ccr. Le contexte «tumultueux, qui a précédé le report de l’élection», est mis en lumière par le Rur. Soulignant que «suite aux événements de juin 2023, un différend entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel a émergé, amplifié par des allégations de corruption impliquant des juges. Ce conflit a culminé avec la création d’une Commission d’enquête parlementaire le 31 janvier 2024. Malgré les dénégations du Conseil constitutionnel dans un communiqué du 29 janvier 2024, soulignant la gravité des allégations et insistant sur le respect des procédures constitutionnelles, une controverse supplémentaire a émergé concernant la binationalité d’une candidate, potentiellement en violation de l’article 28 de la Constitution», note le Rur.

Le Rur estime que le Président Macky Sall, «en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs», a pris la décision de ne pas intervenir dans le conflit entre les pouvoirs législatif et judiciaire.

Le Rur voit, à travers l’acte, une volonté du Président Macky Sall d’organiser une élection «transparente» et «inclusive».

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn