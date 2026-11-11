A Potou et Thièppe, le temps s’est arrêté depuis le chavirement tragique d’une pirogue de migrants à Tébène 2, qui a coûté la vie à 39 personnes au large de Loumpoul. Entre tentes de condoléances et larmes inconsolables, des familles brisées pleurent leurs fils partis en secret. Face à ce nouveau deuil national, la détresse des proches se mêle à un appel pressant lancé à l’Etat pour désenclaver les localités et offrir un avenir à une jeunesse prise au piège de la précarité.

A Potou et à Thièppe, le temps semble s’être arrêté depuis le naufrage d’une embarcation de migrants à Tébène 2, qui a coûté la vie à 39 personnes. Dans ces deux localités du département de Kébémer, dans la région de Louga (Nord-ouest), la douleur reste vive depuis ce drame. Des familles, inconsolables, continuent de pleurer leurs fils, frères et proches dont le voyage pour l’Eldorado européen s’est brutalement achevé dans les eaux de l’Atlantique. L’émotion est partout. Dans les ruelles comme devant les concessions, des tentes sont dressées çà et là pour accueillir voisins, amis et parents venus présenter leurs condoléances aux familles endeuillées.

Sous une chaleur accablante, les visites se succèdent, dans une atmosphère lourde de tristesse et de recueillement. A chaque arrivée, les mêmes gestes de compassion, les mêmes regards embués de larmes et les mêmes paroles de réconfort. Il reste que derrière les formules de circonstance, la douleur reste immense. Les conversations tournent inévitablement autour du drame, devenu le principal sujet de discussion dans ces deux villages durement éprouvés.

A Thièppe, Ibrahima Dia peine encore à réaliser la disparition de son fils âgé de 25 ans. Tailleur de profession, marié et père d’un enfant, le jeune homme avait quitté la maison sans informer son père de son projet de voyage. «Mon fils ne m’avait pas informé de son départ. C’est pourquoi cette tragédie me fait particulièrement mal. C’est le lendemain [du départ de la pirogue], vers 15h 30, que nous avons découvert son corps sans vie. Je ne lui aurais jamais donné la permission de partir, si j’avais été au courant», confie-t-il, la voix chargée d’émotion.

Pour ce père éploré, la perte du fils est d’autant plus douloureuse que le défunt laisse derrière lui une épouse et un enfant, désormais privés de la présence d’un mari et d’un père. A Sarré Dao, Ousmane Dieng porte une double peine. Il a perdu son frère et son fils dans cette tragédie qui a endeuillé plusieurs familles de la zone.

Au-delà de la douleur personnelle, il interpelle les pouvoirs publics sur les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes de la commune de Thièppe dont beaucoup cherchent dans l’émigration une issue à la précarité. «Ici, les jeunes n’ont qu’une seule ambition : travailler et réussir. Nous demandons à l’Etat de les accompagner pour éviter ces départs. Il faut notamment investir dans l’agriculture. Notre commune est enclavée et nous rencontrons même des difficultés pour écouler nos produits agricoles après les récoltes», déplore-t-il.

Le désarroi est le même partout. «Mon fils était sorti. C’est par la suite qu’on m’a informée qu’il faisait partie des victimes du naufrage de la pirogue à Tébène 2. C’est très difficile, mais nous nous en remettons à Allah», confie une mère de famille se faisant appeler Mme Ndir.

Elle raconte avoir appris la nouvelle après le départ de ce dernier, sans imaginer que son absence allait se transformer en une séparation définitive. Mme Ndir appelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités et à mieux accompagner la jeunesse, en affirmant que les départs clandestins par voie maritime constituent une aventure particulièrement périlleuse.

Le drame a également laissé des traces chez des jeunes qui avaient eux-mêmes envisagé de tenter l’aventure. C’est le cas de Cheikh Diop, qui a perdu son neveu et affirme avoir failli embarquer sur la même pirogue. «Je suis allé jusqu’au lieu de départ avant de rebrousser chemin, parce que je n’avais pas d’argent pour monter dans la pirogue. Je voulais vraiment partir, mais, après avoir vu le déroulement des événements, je ne suis plus intéressé», souligne-t-il.

Son témoignage illustre le basculement brutal entre le rêve d’un ailleurs meilleur et la réalité tragique de la migration irrégulière dont les conséquences continuent de frapper les familles et les communautés. Dans ces localités, les familles endeuillées disent toutefois avoir été réconfortées par la présence du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, ainsi que par celle des autorités en charge de la Famille et des solidarités, venues leur témoigner compassion et solidarité.

Mais au-delà des condoléances et des marques de soutien, les populations attendent des réponses durables.

Elles invitent l’Etat à renforcer les initiatives en faveur de l’emploi des jeunes, à soutenir les activités agricoles et à améliorer le désenclavement de leurs localités.

Derrière les 39 vies fauchées dans les circonstances tragiques de cette équipée, se dessinent autant de familles brisées, d’enfants privés de leurs pères et de parents confrontés à l’irréparable. A Potou comme à Thièppe, le deuil se poursuit. Les tentes restent dressées, les visiteurs continuent d’affluer et les souvenirs des disparus alimentent les conversations.

Pour les familles des victimes, ces jeunes sont partis comme des étoiles filantes, laissant derrière eux une lumière qui s’est éteinte trop tôt et un vide que rien ne semble pouvoir combler.

Avec Aps