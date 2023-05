Les résultats des élections des amicales facultaires sont tombés. Si les «techniciens» ont renouvelé leur confiance à «Exponentielle», les étudiants de la Faseg, de la Fsjp et de la Flsh ont élu de nouveaux présidents à la tête de leurs amicales. Tout cela est une bataille de pouvoir.

Par Alpha SYLLA – A l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, les élections de représentativité des amicales est toujours un moment spécial. C’est une véritable douche froide pour la coalition «Croissance», mais surtout pour la liste Tva, qui a régné pendant près de sept ans sur la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg). Elle vient de perdre l’élection de représentativité. Son adversaire, «Optimum», est désormais le nouveau maître à ladite Faculté. Selon les résultats officiels publiés samedi 19 avril par les autorités universitaires, et visibles sur la plateforme de vote, 52, 53% des votes sont revenus à la coalition «Optimum», contre 46, 77% pour «Croissance».

Dès 18h, juste après la publication des résultats, une foule impressionnante, composée de militants et sympathisants des huit listes qui composent la formation syndicale, a envahi le campus social depuis la Faseg. Malgré le Ramadan qui, généralement, sévit à cette heure de la journée, ils se sont lancés dans des courses, des chants, faisant le tour des grandes artères du campus. Drapeaux brandis, sifflets à la bouche, ces étudiants n’ont pas tardé à célébrer leur victoire. «Nous avons gagné, c’est l’essentiel», déclare Mactar Ndiassé, coordonnateur de la liste «Réveil» et membre de la coalition «Optimum».

Plus grande Faculté de l’Ucad de par le nombre d’étudiants, la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) a procédé, les 27 et 28 avril derniers, au renouvellement des instances de l’amicale facultaire. Le scrutin n’a pas fait beaucoup de bruits comme à l’accoutumée. Sur les 30 863 votants, la coalition «Puissance 22» a arraché 18 mille 912 voix contre 11 mille 834, soit respectivement 61, 08% et 38, 34% de l’électorat estudiantin. Alla Kane, coordonnateur de «Puissance 22», est le nouveau délégué en chef de la Flsh.

A la Faculté des sciences et techniques, l’élection de nouveaux délégués n’a pas créé de surprise. Les «techniciens» ont renouvelé leur confiance à Diomaye Yatte, président sortant. En effet, sa coalition, «Exponentielle», a raflé 6 mille 349 des voix (67, 19%) au détriment de son adversaire, «Changement», 3063 voix (32, 42%).

Dernière amicale à aller aux élections, la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) n’a pas échappé à ce vent de changement qui souffle à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les «juristes» ont porté Babacar Seck de la «Coalition Article 117-118 du Cocc» à la tête de l’Amicale de la Fsjp. Avec un taux de participation de 76%, l’équipe de Babacar Seck a obtenu 58, 76% des voix contre respectivement 41% pour la «Grande coalition civile», 0, 05% pour «Résolution» et 0, 0% pour «Sentence».

Vote en ligne

Comme chaque année, dès que l’administration annonce les procédures de renouvellement des amicales, les coordonnateurs de listes, avec leurs acolytes, descendent dans les facultés pour convaincre leurs camarades. L’atmosphère est rythmée, sur les réseaux sociaux, au niveau du campus social, avec des thé-débats, des porte-à-porte.

liste ficèle un calendrier de campagne bien défini avec les dates et endroits à visiter. Ils discutent avec les étudiants et échangent des contacts. Mactar Ndiassé, membre de la coalition «Optimum» : «Si on a un objectif en commun, si nos idéologies sont les mêmes, on peut aller ensemble aux élections. Ou sur la base d’autres considérations propres aux uns et aux autres. Sur la base d’un programme bien constitué, on a réussi à convaincre les étudiants.

Ce qui nous a permis de recueillir les noms et informations des étudiants inscrits sur la base de données de la Faculté.» Ainsi, le jour du vote, il suffit juste de renseigner, sur la plateforme, ces informations. Un message sera envoyé sur le numéro du titulaire dans le but de valider le vote en ligne. «Les titulaires aussi peuvent le faire eux-mêmes.

Mais ce qui est sûr, c’est que ces données ne sont valides qu’une seule fois. Cette méthode de mobilisation nous permet d’obtenir le maximum de voix pour gagner les élections. Et je pense que c’est ce qu’on a fait», ajoute-t-il.

Falsification de vote

Il faut dire que le chemin menant au trône est souvent jalonné de clash et de débats houleux entre candidats. Aucun camp ne fait aucune concession, aucun compromis. Les privilèges rattachés au poste de président d’amicale ou délégués, de manière générale, justifient souvent cette bataille rangée entre camarades. Ils font sourire les uns, rendent malheureux les autres. Dans les rangs de la coalition «Croissance» de la Faseg, l’on crie au vol de voix et à la falsification de vote. «Tout le monde sait qu’ils (les membres de «Optimum») ont volé les élections. Il y a une ingérence dans les élections. Des politiques, avec la complicité de l’administration, ont été à l’origine de cette falsification. Nous allons déposer un recours, dans les jours à venir, pour faire annuler les résultats», peste Modou Thiam, responsable de la liste Tva et membre de la coalition «Croissance». Pour marquer des points, les membres de cette organisation syndicale ont prévu, dans les jours à venir, «une grande mobilisation» dans le campus social, pour, disent-ils, dénoncer les résultats «frauduleux».

Il déclare : «Tout se passait bien avant le coucher du soleil. Jusqu’à presque 18h, c’est notre coalition qui menait dans le nombre de voix. Mais à notre grande surprise, les chiffres ont grimpé.

C’est comme si les chiffres ont gonflé à la fermeture de la plateforme. Il y a quelque chose de louche.» Une idée que Mactar Ndiassé balaie d’un revers de la main. Pour le responsable de la coalition «Optimum», ses camarades de «Croissance» devraient faire preuve de maturité, en félicitant le camp adverse. «La liste Tva était l’équipe sortante. L’idée, c’était d’aller chercher une septième étoile, mais ils ont échoué. Tout ce qu’ils ont à faire maintenant, c’est de souhaiter aux autres une bonne gestion.

C’est une attitude que je déplore et trouve irresponsable. La Tva savait nettement que la coalition «Optimum» était meilleure. On était plus prêts qu’eux sur tous les plans (humain, financier…).»

Pour le moment, le président de l’Amicale de la Faculté des sciences économiques et de gestion n’est pas encore connu. Les concertations sont en cours pour désigner celui qui sera chargé de défendre les intérêts des étudiants de ladite Faculté.