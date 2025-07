Les nuages qui s’accumulent dans le ciel dakarois ne forment pas de pluie. Signe que l’économie va redémarrer ? En tout cas, Sonko le garantit, tandis que le Fmi étudie avec bienveillance les chiffres de Mazars sur la dette. En attendant un retour définitif ?Par M.G. –

Hier, les nuages se sont quelque peu dissipés dans le ciel de l’économie sénégalaise. Notre «Premier ministre Super Fort» a fini d’élaborer son Plan de relance de l’économie, et il nous promet de le présenter dès la fin de ce mois, le vendredi prochain. Ce fameux plan, qui aurait été conçu par une large équipe d’experts au service du chef du gouvernement, est destiné à tirer le pays de l’abîme dans lequel l’ont trouvé les nouvelles autorités. D’après les premières indiscrétions que Le Quotidien a perçues, il devrait comporter des mesures dont la finalité est, notamment, de renforcer la transparence des finances publiques, rééquilibrer les dépenses et soutenir les secteurs prioritaires, en particulier l’agriculture, les infrastructures et les services sociaux. L’amélioration de la gestion des ressources publiques et la relance de l’investissement n’auront pas été négligés par ailleurs.

Presque au moment où le chef du gouvernement se prononçait, en marge de la cérémonie de sortie de la première cohorte de volontaires de l’agriculture, la directrice du Département de la communication du Fonds monétaire international (Fmi), Mme Julie Koza-ck, tenait son briefing hebdomadaire. Et comme d’habitude de-puis un peu plus d’une année, elle a été obligée de répondre à des questions concernant les relations de son organisation avec le Sénégal. Mme Kozack a indiqué que Bassirou Diomaye Faye a rencontré à Washington, en marge de sa visite à Trump, la Première Directrice générale adjointe du Fonds, Mme Gita Gopinath. Cette dernière, dans ses échanges, selon Mme Kozack, «a insisté sur le soutien continu du Fmi, alors que le Sénégal s’efforce de résoudre l’affaire des déclarations erronées». L’annonce la plus importante a été le retour, fin août, d’une équipe du Fmi à la fin du mois d’août. Elle a précisé que «l’objectif de cette mission est de discuter des mesures à prendre pour porter l’affaire des déclarations erronées devant notre Conseil d’administration. L’équipe profitera également de l’occasion pour entamer des discussions sur les contours d’un nouveau programme soutenu par le Fmi pour le Sénégal. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités pour concevoir les mesures correctives visant à s’attaquer aux causes profondes des déclarations erronées et, bien sûr, à renforcer le développement des capacités au Sénégal». La directrice de la Communication a ajouté que leurs services ont reçu un rapport préliminaire de l’inventaire de la dette, établi par le cabinet Forvis Mazars. Comme on l’a dit précédemment, les dirigeants de l’institution de Bretton Woods, comme le Sénégal, sont dans la logique d’en finir avec cette question. C’est ainsi qu’il faudrait comprendre la déclaration de Mme Kozack, qui affirme que «l’évaluation préliminaire du rapport est largement conforme aux attentes, et la validation finale est en cours». Depuis le début de cette affaire, en septembre 2024, quand le Premier ministre avait déclaré nos chiffres «falsifiés», jamais aucun membre du Fonds n’avait laissé percevoir autant d’optimisme sur une possible rapide reprise de la coopération entre notre pays et l’institution.

mgueye@lequotidien.sn