Le Secrétaire général du parti dissous Pastef s’est vu refuser hier, pour la troisième fois, la liberté provisoire par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. La décision qui touche Bassirou Dio­maye Faye reste la même pour le détenu Pape Abdoulaye Touré, arrêté à la suite des événements du mois de juin dernier après les saccages intervenus à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. «Actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel» et actions diverses demeurent les chefs pour lesquels Pape Abdoulaye Touré est poursuivi.

Bassirou Diomaye Faye est en détention provisoire depuis le 18 avril dernier. Le Secrétaire général du parti dissous Pastef avait fait l’objet d’une inculpation et d’un placement sous mandat de dépôt à la même date pour les délits «actes de nature à compromettre la paix publique», «outrage à magistrat» et «diffamation» contre un corps constitué.