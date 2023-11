La Ld Debout demande au Président Macky Sall «de procéder à la libération de Ousmane Sonko dont la vie est actuellement en danger, et éviter de porter la responsabilité historique de la disparition d’un grand leader de l’opposition sénégalaise». Dans un communiqué, le Secrétariat exécutif de la Ld Debout, qui s’est réuni en session ordinaire avant-hier jeudi, a lancé cet appel. Le parti «demande, en outre, à l’Administration sénégalaise de respecter l’Etat de Droit en assurant la réinscription de Ous­mane Sonko sur les listes électorales, telle que décidée par le Tribunal de Ziguin­chor».

La direction de la Ld Debout «a analysé la situation nationale caractérisée par la persistance du régime de Macky Sall dans la manipulation des institutions à des fins partisanes, avec à la clé la violation éhontée et continue des libertés démocratiques et de l’Etat de Droit». C’est ainsi que la Ld Debout «condamne la dernière provocation du mandat de dépôt contre le leader de Y’en a marre et du F24, Aliou Sané, et réitère l’exigence de la libération des centaines de détenus politiques».

«Analysant le drame de l’émigration clandestine des jeunes du Sénégal», la Ld Debout «ne peut que faire le constat, avec le Peuple sénégalais, de l’échec des orientations économiques du Président Macky Sall». «Depuis toujours, le parti a alerté qu’une politique économique basée sur des investissements de prestige (Ter, stades, Brt, etc.), avec en appui des statistiques agricoles tronquées, ne pouvait que créer une croissance artificielle qui, au mieux, ne profite qu’aux grandes entreprises étrangères réalisatrices de ces grands travaux. Au passage, le régime de Benno bokk yaakaar aura, cerise sur le gâteau, réalisé un «tong tong» sur nos ressources naturelles avec des contrats désavantageux pour notre pays, toujours avec des entreprises étrangères», déclare le Secrétariat exécutif de la Ld Debout. «Ainsi, la grande souffrance dans laquelle vit le Peuple sénégalais», souligne la Ld Debout, «est le vrai bilan du Président Macky Sall et de Benno bokk yaakaar, avec son lot de centaines de jeunes Sénégalais qui meurent chaque jour dans l’océan et le désert, des prisons remplies de détenus politiques, des libertés de réunion et de manifestation bafouées, des prix des denrées alimentaires et de logement à des niveaux record jamais égalés, des factures d’électricité qui étranglent les chefs de famille, et une école publique et un système de santé déliquescents».

«Concernant cette école publique», la Ld Debout déclare que «la situation de l’Université de Dakar interpelle particulièrement le parti, qui exige son ouverture immédiate pour ne pas aggraver la situation de désespoir dans laquelle se trouve notre jeunesse».

«Le Peuple sénégalais est certainement surpris d’entendre que c’est cette politique, qui a conduit à cette souffrance, dont Benno bokk yaakaar veut assurer la continuité, avec son nouveau candidat, Amadou Ba, un des piliers bien reconnus du système de la mal gouvernance et de la prédation de Benno bokk yaakaar. La Ld Debout appelle le Peuple sénégalais à refuser la continuité de la mal gouvernance et de la prédation. Le parti appelle en particulier les jeunes et les femmes à se mobiliser et à exprimer leur mécontentement au régime de Benno bokk yaakaar en refusant de parrainer leur candidat, et à plutôt parrainer les candidats de l’opposition», lit-on dans le communiqué de ce parti.

La Ld Debout «rappelle son choix porté sur la candidature de Khalifa Ababacar Sall pour la réalisation du projet politique inspiré des Assises nationales, avec comme priorités la refondation des institutions et la reconstruction d’un tissu social national apaisé, et une gouvernance politique, économique et sociale transparente et inclusive». «Aussi», le parti «appelle tous les militants et sympathisants à participer activement à la campagne de parrainage du candidat Khalifa Ababacar Sall».

La Ld Debout «réitère son appel à toute l’opposition à s’élever au-dessus des petits conflits basés pour la plupart sur des divergences d’options stratégiques et tactiques au demeurant inhérentes à la politique, et à s’investir collectivement dans le travail de préparation de la surveillance du processus électoral, sans lequel aucune victoire de l’opposition en février 2024 ne serait possible». «Le parti encourage vivement les efforts du F24 dans ce sens», selon toujours le communiqué.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn