Me Aïssata Tall Sall prend du galon : «J’ai l’insigne honneur d’annoncer mon élection comme membre du Board (Conseil d’administration) du Réseau des parlementaires sur la Banque mondiale et le Fmi.» La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu ajoute : «A ce titre, mon rôle consistera, aux côtés de mes autres collègues membres, à administrer le réseau dans sa mission d’appréciation critique et d’orientation des politiques menées par ces deux institutions au profit de nos populations.» Sa mission débute bientôt : «Je siégerai en ma qualité de députée du Sénégal représentant la région Afrique de l’Ouest. Notre mission débutera le 13 octobre à Washington à l’occasion des rencontres annuelles du Fmi et de la Banque mondiale.»