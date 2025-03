Pour accroître la résilience alimentaire en Afrique de l’Ouest, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) veut déployer des innovations issues de la recherche dans des domaines stratégiques. Cet acteur de la recherche agricole a ainsi mobilisé des chercheurs et des utilisateurs finaux des innovations agricoles afin d’identifier les principaux défis auxquels font face les producteurs, ainsi que les solutions existantes ou à développer pour y répondre. «Nous voulons travailler à accroître la résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest et, pour y arriver, on a demandé à la recherche de mettre à la disposition des producteurs, des technologies et innovations qui vont leur permettre de construire cette résilience», a déclaré Niéyidouba Lamien, gestionnaire de programme au Coraf.

Ainsi, deux grandes catégories de projet seront mises en œuvre. La première concerne l’extension à grande échelle de technologies déjà disponibles, comme les variétés hybrides de riz. «Ces variétés nouvellement mises au point par la recherche offrent des rendements très intéressants et des caractéristiques adaptées aux enjeux de résilience», a souligné Niéyidouba Lamien, avant de préciser que leur diffusion massive pourrait ainsi améliorer la production rizicole dans la région.

La seconde catégorie regroupe des projets nécessitant des recherches supplémentaires. Parmi eux, la mise au point de semences fourragères, une priorité pour répondre à la crise de l’alimentation du bétail. «L’alimentation du bétail est aujourd’hui le premier problème des éleveurs. Trouver des semences fourragères que les producteurs peuvent facilement cultiver ou ensemencer sur les parcours de bétail serait une solution durable», a précisé M. Lamien.

D’autres initiatives visent à améliorer la production fruitière en enseignant aux agriculteurs des techniques de greffage sur des espèces locales comme le tamarinier, le baobab, le jujubier et le karité. Ces techniques permettraient d’obtenir des fruits de meilleure qualité et plus résistants aux aléas climatiques.

Par ailleurs, la fertilité des sols constitue également un enjeu majeur. «Nos sols sont de plus en plus dégradés, ce qui empêche d’atteindre les rendements annoncés par la recherche. C’est pourquoi nous travaillons sur une formule de biostimulants pour améliorer la fertilité des sols et le rendement des cultures», indique Niéyidouba Lamien.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Programme de résilience des systèmes alimentaires, un projet régional coordonné par la Cedeao et financé par la Banque mondiale. Mis en œuvre dans huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre dont le Tchad, il vise à déployer les innovations issues de la recherche dans des domaines stratégiques.

Dans un contexte de changement climatique marqué par des saisons agricoles irrégulières et des poches de sécheresse, le développement de variétés résistantes et la restauration de la fertilité des sols sont des leviers essentiels pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des agriculteurs de la région.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – abciss@lequotdien.sn