Par Dialigué FAYE – Le Groupe Sonatel, malgré la concurrence et un contexte socio-économique difficile, affiche un chiffre d’affaires consolidé et un résultat net à la hausse. De 1335 milliards en 2021, son chiffre d’affaires est passé à 1455 milliards de francs Cfa en 2022, soit une croissance de 9%. Quant au résultat net (bénéfice), il est évalué à 279 milliards de francs Cfa en 2022, contre 252,4 milliards en 2021, soit une hausse de 10,5%.

Cette progression, explique la société de télécommunication, est «obtenue sans hausse de tarifs, malgré le renchérissement des coûts de production du fait de la poussée inflationniste.

Cette croissance a été soutenue par l’intensification des investissements pour étendre et densifier les réseaux. Au titre de l’année 2022, 262 milliards de francs Cfa (+22,5% par rapport à 2021) ont été alloués aux investissements dans les 5 pays, en réponse à nos engagements réglementaires, pour l’amélioration de la qualité de service, la contribution à l’aménagement numérique des territoires et surtout pour l’accompagnement des Etats dans leur politique de développement numérique. Ainsi, le réseau Fibre a été étendu pour faciliter l’accès des ménages à l’internet haut débit, l’expérience-client a été fortement améliorée avec une qualité des réseaux incomparable, et l’innovation n’a pas été en reste avec le lancement en phase-pilote de la 5G au Sénégal».

Le Groupe Sonatel se targue ainsi d’être «l’un des premiers contributeurs à la création de valeur dans ses pays de présence, avec 65% du chiffre d’affaires consolidé du groupe qui y est redistribué dans ces économies». A preuve, souligne-t-elle, «au titre de l’exercice 2022, plus de 435 milliards francs Cfa ont été versés aux budgets des Etats à titre d’impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes, soit 30% du chiffres d’affaires consolidé. Les activités du Groupe Sonatel ont permis par ailleurs de collecter 297 milliards de francs Cfa pour les Etats au titre des taxes indirectes».

Au titre du développement du secteur privé local, note le communiqué, «les activités du groupe ont généré plus de 298 mil­liards de francs Cfa de revenus au profit des entreprises locales (sous-traitants, fournisseurs, prestataires, etc.), soit 20% du chiffre d’affaires consolidé.

En termes d’emplois, les activités du groupe ont permis de consolider plus de 5000 emplois directs et près de 200 000 em­plois indirects grâce à des partenariats dynamiques dans les domaines technique et commercial. A ce titre, plus de 160 mil­liards de francs Cfa ont été versés en commissions à nos partenaires distributeurs, soit 11% du chiffre d’affaires consolidé».

Le Groupe Sonatel dit aussi avoir «contribué positivement à la balance des paiements à hauteur de 77 milliards de francs Cfa, grâce au trafic (communication) international assimilable à des exportations».

