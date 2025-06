De 117 milliards de francs Cfa en 2023, le chiffre d’affaires de la Compagnie commune de réassurance des Etats membres de la Cima (Cica-Re) est passé à 136 milliards de francs Cfa en 2024, soit une progression de 16%. Le résultat net a aussi connu un bond, passant de 10 milliards à 11, 2 milliards de francs Cfa.Par Dialigué FAYE –

La Compagnie commune de réassurance des Etats membres de la Cima (Cica-Re) se porte bien, malgré la rude concurrence. L’assureur des compagnies d’assurance au sein de la zone Cima (Conférence interafricaine des marchés de l’assurance) a encore comptabilisé des performances au cours de l’exercice 2024.

Après «l’examen du rapport d’activités de la Direction générale par le commissaire aux comptes et des différents comités spécialisés, il se dégage une augmentation du chiffre d’affaires de la compagnie de 16%, qui passe de 117 milliards à 136 milliards de francs Cfa. Le résultat net passe de 10 milliards de francs à 11 milliards 200 millions de francs Cfa.

Tous ces résultats seront soumis à l’appréciation de l’Assemblée générale ordinaire en vue de la fixation du montant des dividendes à partager aux différents actionnaires», a déclaré, samedi, Aboui Antoni Marie Jubilaire Mendoua, Présidente du conseil d’administration (Pca) de la Cica-Re, à l’issue des travaux de la 150e session du Conseil d’administration de la compagnie communautaire de réassurance tenue à Dakar.

D’après Mme Mendoua, «ces résultats montrent que la Cica-Re bénéficie d’une bonne solidité financière. De manière globale, le secteur de la réassurance se porte bien, la Cica-Re honore ses engagements, paie ses sinistres».

Karim Diarassouba, le Directeur général de la Cica-Re, relève toutefois des difficultés sur le marché. Aujourd’hui, «beaucoup de pays ont commencé à créer leur compagnie nationale de réassurance. Par le passé, cela n’existait pas. Il n’y avait qu’une compagnie communautaire qu’est la Cica-Re. Il y a aussi beaucoup de compagnies internationales qui commencent à venir en Afrique. Donc la compétition devient plus rude, plus difficile», indique M. Diarassouba.

Malgré tout, précise-t-il, «nous avons réalisé de bons résultats grâce aux conseils avisés du Conseil d’administration, à la compétence de nos collaborateurs qui sont aguerris et qui connaissent bien le marché Cima.

Nous sommes réassureurs, c’est-à-dire que nous assurons les assureurs. Nous sommes en Afrique et en dehors de l’Afrique. 50% du chiffre d’affaires, c’est en zone Cima. Les autres 50%, en dehors de la zone Cima.

Nous mettons tout en œuvre pour redorer le blason des assureurs et des réassureurs, parce que la Cica-Re est communautaire. Ce sont les Etats qui ont créé cette compagnie. Et tout ce que nous avons comme produits financiers, comme résultats, une bonne partie est redistribuée, et nous finançons l’économie nationale de tous les pays qui sont des actionnaires».

Dans l’actionnariat de la Cica-Re, figurent également de grandes institutions comme la Banque africaine de développement (Bad), la Banque ouest-africaine de développement (Boad)…

dialigue@lequotidien.sn