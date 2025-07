Au total, 209 867 candidats dont 118 708 filles et 91 159 garçons, ont été déclarés admis, à l’issue de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) pour lequel 300 834 candidats étaient inscrits, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, qui fait état d’un taux de réussite de 70, 73%.

La région de Kolda arrive en tête avec un taux de réussite de 82, 39% dont 82, 41% pour les filles et 82, 36% pour les garçons. Elle est suivie de celle de Dakar dont le taux de réussite s’élève à 80, 23%, soit 81, 61% pour les filles et 78, 66% pour les garçons.

La région de Louga ferme la marche avec un taux de réussite de 60, 27%, soit 59, 76% pour les filles et 61, 10% pour les garçons. Le taux global de présence au Cfee est de 98, 63%. Il est de 98, 73% pour les filles et de 98, 51% pour les garçons. Au niveau national, l’analyse des résultats globaux de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires révèle qu’on est passés d’un taux d’admission de 82, 08% en 2023-202, à 70, 73% en 2024-2025.

En 2024, sur un effectif total de 296 299 candidats, 243 200 étaient parvenus à décrocher leur diplôme. Sur les 16 académies du pays, 10 avaient dépassé la moyenne nationale.