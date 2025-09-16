Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement a noté un retard dans l’exécution du projet de construction de la station d’épuration des eaux à Ziguinchor. Il s’agit d’un projet de plus de 3 milliards qui devrait délivrer la commune de ses difficultés en matière d’assainissement.Par Khady SONKO –

Dans la commune de Ziguinchor, vider une fosse septique coûte les yeux de la tête aux populations. Une seule décharge du camion de vidange tourne autour de 100 mille francs Cfa. «Cela coûte excessivement cher, et encore, il faut trouver les camions pour pouvoir le faire et une fois que c’est fait, pour pouvoir le dépoter, ce sont encore des difficultés. Il est urgent que nous trouvions des solutions pour la ville de Ziguinchor et nous allons nous y atteler», a confirmé Cheikh Tidiane Dièye. Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement venait de faire un détour sur le site, qui va abriter le projet de la Station d’épuration (Step) en cours de construction à Ziguinchor. Il s’agit d’un projet important parmi les plus structurants de la ville de Ziguinchor en matière d’assainissement. «Il est de plus de 3 milliards de francs Cfa. Il a démarré, et on ne peut plus observer des retards qui vont continuer à laisser cette ville vivre des difficultés en matière d’assainissement», a indiqué M. Dièye.

Il signale avoir donné les instructions nécessaires à l’Onas pour mettre le dispositif préventif, en attendant la réalisation de la Station d’épuration (Stap) qui globalement va constituer l’ouvrage structurant qui permettra de régler progressivement les questions d’assainissement à Ziguinchor.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, avait déjà fait une visite l’année dernière sur le chantier de la Step pour constater le niveau d’avancement de ce projet. «Il y a eu des contraintes qui ont été identifiées, par la suite documentées par des services que j’ai envoyés ici, des missions d’observation et de contrôle qui ont pointé un certain nombre de retards et de problèmes que je vais adresser dans les meilleurs délais», a déclaré Cheikh Tidiane Dièye à la fin de la visite qui l’a mené auparavant à Bignona, puis à Ziguinchor dans les quartiers d’Alwar, Djibock et Kandialan. Le ministre informe avoir convoqué ici à Ziguinchor, une réunion avec l’entreprise qui gère le projet de la Stap, avec l’Onas et avec toutes les structures impliquées pour rapidement trouver des solutions à ces contraintes et relancer le projet pour qu’il soit terminé.

Cheikh Tidiane Dièye a par ailleurs remis un lot d’équipements et de matériel au Gouverneur et au maire de Ziguinchor pour appuyer les efforts de l’Administration et de la mairie en termes de pompage à l’endroit des quartiers en difficulté.

