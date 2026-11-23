Après le retrait de l’ancien Président de la course à l’Onu, la remobilisation de l’Alliance pour la République (Apr) à Fatick, en prélude au 18e anniversaire du parti à Saint-Louis, alimente toutes les spéculations sur un retour actif de Macky Sall dans le jeu politique sénégalais. Sur fond de tensions institutionnelles, de perspective de dissolution de l’Assemblée nationale et d’échéances électorales rapprochées, personne ne confirme officiellement un tel come-back dans les rangs du parti, mais beaucoup y voient une hypothèse de plus en plus crédible.

De Fatick à Saint-Louis : une remobilisation aux allures de rampe de lancement ? Le signal le plus visible de ce regain d’activité s’est joué à Fatick, fief historique de l’ancien chef de l’Etat. Réunie en Assemblée générale exceptionnelle au quartier Peulgha, devant le domicile de Macky Sall, la Coordination départementale de l’Apr a affiché sa volonté de reprendre l’initiative politique sous la bannière de la «reconquête». La désignation consensuelle du maire de Fimela, Karim Sène, au poste de Coordonnateur départemental, l’adoption d’une motion de soutien à Macky Sall et l’appel à une forte mobilisation pour le 18e anniversaire du parti, fixé au 5 décembre prochain à Saint-Louis, traduisent une volonté de resserrer les rangs.

Dans l’espace public sénégalais, l’enchaînement de ces séquences est scruté à la loupe depuis que Macky Sall a renoncé à briguer la direction de l’Organisation des Nations unies. Pour nombre de militants et d’observateurs, ce retrait international rebattrait les cartes d’un agenda politique que beaucoup croyaient tourné vers la diplomatie multilatérale.

Une fenêtre d’opportunité ouverte par la crise politique et les échéances électorales

L’analyse des stratèges et commentateurs politiques repose sur un constat : le paysage institutionnel sénégalais offre de nouvelles perspectives d’intervention à l’opposition. Les tensions au sommet de l’Exécutif, les difficultés budgétaires et la perspective d’une dissolution de l’Assemblée nationale -régulièrement évoquée dans le débat public- placent le pays dans une configuration mouvante où chaque coup politique peut peser.

Dans cette équation, le calendrier électoral joue un rôle central : les élections locales de 2027, qui constituent un test décisif d’ancrage territorial et de rapport de force sur le terrain. Et la perspective d’un scrutin législatif anticipé en cas de dissolution de l’Assemblée nationale, susceptible de rebattre les cartes parlementaires. Sans oublier l’élection présidentielle de 2029, que les partisans de l’ancien Président gardent en ligne de mire comme l’horizon ultime d’une alternance. Pour les partisans de Macky Sall, le contexte de fractures politiques et de difficultés économiques nourrit l’idée d’un retour en grâce ou, du moins, d’une nouvelle séquence de recomposition.

A ce stade, la prudence reste de mise dans les discours officiels. Au sein de l’Apr, aucun cadre ne confirme formellement un retour imminent et structuré de Macky Sall aux commandes de la bataille nationale, et le communiqué de Fatick s’en tient à une rhétorique de rassemblement, de fidélité et de «reconquête démocratique et politique».

Pourtant, dans les couloirs comme sur le terrain, l’hypothèse d’un retour de l’ancien chef de l’Etat traverse les esprits et structure déjà les attentes. Reste à savoir si cette dynamique relève d’une simple remobilisation militante destinée à maintenir le parti en ordre de bataille ou de la première esquisse d’un retour politique assumé -et sous quelle forme Macky Sall entendrait se repositionner face aux nouveaux équilibres du pouvoir à Dakar.