Dans le cadre des Assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il s’est tenu hier la table ronde ministérielle de financements des pays à faible revenu, sous la présidence de la Directrice générale du Fmi. Madame Kristina Georgina a sollicité et obtenu du Président Macky Sall, un message de plaidoyer «en tant qu’ardent défenseur de la cause des pays à faible revenu du côté des bénéficiaires», selon ses termes. Dans son message transmis par vidéo, le chef de l’Etat Macky Sall a réitéré son appel pour plus de solidarité internationale concessionnelle du fonds fiduciaire du Fmi pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. C’est une nécessité vitale pour nos économies, surtout que le resserrement de nos marchés des capitaux rend encore plus difficile l’accès de nos pays aux crédits, la mobilisation de ressources additionnelles, à travers le fonds fiduciaire, permettra ainsi de soutenir nos efforts de résilience.

Le Sénégal était représenté à cette rencontre par le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ, et la ministre de l’Economie, du plan et de la coopération.

Auparavant, la Dg du Fmi a salué le leadership du Président Macky Sall et sa présidence passée à l’Union africaine qui a permis, selon elle, de faire entendre la voix de l’Afrique auprès de toutes les institutions internationales.