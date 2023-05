Mamadou Talla a présidé hier les travaux sur la Revue sectorielle du ministère des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires. Il n’y voit que du «positif», malgré quelques difficultés relevées. «Se féliciter du fait qu’on ait largement dépassé les objectifs qui étaient fixés. Vous avez entendu les représentants du ministère du Plan dire qu’effectivement, toutes les recommandations de l’année dernière ont été respectées. Et cette année également, nous visons à aller plus loin en regardant ce qui a été bon et en identifiant également là où il y a des difficultés et comment faire pour que cette gestion axée sur les résultats, qu’on puisse l’obtenir, donc cohérence territoriale, aménagement du territoire», argumente M. Talla. Pour lui, l’un des défis à relever est de rendre «autonomes les collectivités territoriales». «Faire tout pour que nos collectivités deviennent autonomes en termes de pilotage, de gestion des ressources humaines et d’identification de projets porteurs à installer dans nos collectivités. Notre mission, c’est d’accompagner ça, de créer donc cette dynamique et le plus important également en termes de résultats», soutient le ministre Mamadou Talla. Il se réjouit de «l’érection de cette grande Direction générale qui s’occupe de la Fonction publique locale et d’une agence en charge de l’état civil» au sein de son ministère. Il rappelle que «100 milliards» F Cfa «ont été transférés aux collectivités» territoriales, représentant des fonds cumulés dans le cadre de l’appui apporté à ces institutions décentralisées.