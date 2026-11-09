Le Réseau national des associations de personnes vivant avec le Vih (Rnp+) s’est réuni, ce week-end à Mbour, pour passer au crible la note pays destinée au Fonds mondial pour la période 2027-2029. Objectif : veiller à ce que les priorités réelles des groupes vulnérables soient pleinement intégrées dans la nouvelle stratégie nationale de financement.

Par Alioune Badara CISS – Le Réseau national des associations de personnes vivant avec le Vih au Sénégal (Rnp+) a ouvert, ce week-end à Mbour, un atelier de revue critique consacré à la future note pays destinée au Fonds mondial. A travers cette démarche, l’organisation entend s’assurer que les priorités des communautés et des groupes vulnérables soient fidèlement et pleinement intégrées dans la Stratégie nationale de financement pour la période 2027-2029.

Alors que le Sénégal s’attelle à finaliser sa demande de financement auprès de l’institution internationale, la Société civile monte au créneau pour peser sur les orientations stratégiques. En réunissant des leaders associatifs du secteur, cet atelier vise à procéder à une analyse sans concession des documents de la note pays, afin d’attester de leur adéquation avec les besoins réels du terrain.

Intervenant à l’ouverture des travaux, Soukèye Ndiaye, présidente du Rnp+, a rappelé l’importance stratégique de cet exercice pour la santé publique : «L’atelier qui nous réunit ce matin s’inscrit dans la dynamique continue du dialogue pays, dans le cadre de l’élaboration de la note destinée au Fonds mondial.» Selon la présidente du réseau, l’enjeu principal réside dans la pertinence et la portée des investissements programmés pour les prochaines années. «Il s’agira de vérifier si la demande prend suffisamment en compte nos priorités ainsi que les ambitions du Rnp+ pour contribuer à l’élimination de l’infection d’ici 2030», a-t-elle souligné, réaffirmant la mission de veille et d’intervention dévolue à son organisation.

Cette revue critique bénéficie de l’appui technique et financier de la Coalition Plus, un soutien déterminant pour consolider la place de la Société civile dans le dispositif national. «C’est l’occasion d’adresser nos remerciements à la Coalition Plus pour son accompagnement constant des organisations communautaires, notamment dans la promotion d’un leadership fort et reconnu dans la riposte au Vih», a conclu Soukèye Ndiaye.

Les recommandations formulées à l’issue de cet atelier seront formellement versées au dossier officiel de soumission, garantissant ainsi la prise en compte directe des attentes des populations affectées.

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