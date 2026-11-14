Face à l’accélération des départs de migrants et à la hausse spectaculaire des arrivées dans l’archipel espagnol en ce mois de novembre 2026, l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) tire la sonnette d’alarme. L’organisation non gouvernementale exige transparence financière, publication des accords bilatéraux et mise en place d’une mission d’information parlementaire pour évaluer l’efficacité et le respect des droits fondamentaux dans la gestion des flux migratoires.

La crise migratoire sur la façade atlantique connaît un rebond préoccupant. Selon les chiffres officiels mis en avant par l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha) dans un communiqué publié le 13 novembre 2026 à Dakar, la période du 1er au 9 novembre à elle seule a enregistré l’arrivée de 5857 personnes aux îles Canaries à bord de 57 embarcations. Un afflux massif qui porte le bilan cumulé de l’année à 19 184 arrivées, soit une augmentation de près de 31% par rapport à la même période de l’année 2025. Sur le terrain national, la pression reste vive. Entre le 9 et le 11 novembre 2026, les opérations de sécurisation menées par la Gendarmerie nationale dans les zones de Fatick, de Thiès et de Ziguinchor ont conduit à l’interpellation de 129 individus -incluant aussi bien des candidats à l’émigration irrégulière que des personnes présumées appartenir à des réseaux de passeurs-, tout en interceptant trois embarcations prêtes à prendre le large vers l’Espagne. Pour l’Ong dirigée par Adama Mbengue, ces chiffres traduisent une tragédie humaine persistante où femmes, enfants et jeunes continuent de risquer leur vie face aux périls de l’océan et aux griffes des réseaux criminels de traite.

Transparence exigée sur les accords et les fonds mobilisés

Cette recrudescence intervient dans un contexte diplomatique dense, marqué notamment par la visite à Dakar, le 6 novembre dernier, du ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. A cette occasion, Madrid a mis en avant les performances des Forces de sécurité sénégalaises, faisant état de 64 embarcations et de plus de 4000 personnes interceptées en route vers les Canaries depuis le début de l’année 2026.

Si ces statistiques illustrent l’intensité de la coopération bilatérale, elles alimentent dans le même temps une exigence légitime de redevabilité. Adha pose des questions directes aux autorités : quels moyens matériels et financiers ont précisément été déployés, quels sont les résultats tangibles de ces actions et quelles garanties concrètes sont apportées pour sanctuariser les droits humains des personnes interceptées ou secourues ?

Pour un suivi institutionnel et un contrôle parlementaire

Rappelant les termes de son mémorandum et de sa proposition d’évaluation globale de la gouvernance migratoire déjà soumis à l’Assemblée nationale, l’Ong exhorte les représentants du Peuple à s’emparer de la question. L’organisation réclame l’ouverture d’un examen parlementaire formel, à travers la création d’une commission d’enquête ou, à défaut, d’une mission d’information dédiée.

Dans sa plateforme de revendications, Adha formule quatre exigences majeures : la publication intégrale des accords de coopération migratoire conclus, ainsi que la transparence sur les financements mobilisés et leur niveau d’exécution effectif, la communication régulière de données consolidées portant sur l’ensemble de la chaîne migratoire : départs, interceptions, opérations de sauvetage, cas de disparition, retours forcés ou volontaires, et dispositifs de protection activés, la mise à disposition publique des rapports d’évaluation évaluant les différents programmes et dispositifs en vigueur, l’évaluation globale de la politique migratoire nationale -englobant la prévention, la protection des individus, la lutte contre les réseaux mafieux, l’ouverture de voies de migration régulières, ainsi que l’accompagnement au retour et à la réinsertion socio-économique. Pour l’Adha, l’efficacité d’une politique publique en la matière ne saurait se résumer au comptage brut des interceptions frontalières. Elle doit impérativement se mesurer à l’aune des vies sauvées, de la préservation des droits fondamentaux, de la transparence de l’action publique et des perspectives d’avenir offertes sur place à la jeunesse sénégalaise. En rappelant que la migration engage la dignité humaine au-delà du seul contrôle des frontières, l’organisation réaffirme son engagement à poursuivre son plaidoyer de manière indépendante et constructive.