Implantée à Diorga Chérif, dans la commune de Rufisque-Nord, la Maison du diabétique a reçu mardi, de l’organisation «Sidikhi wal Ikhlass», un lot de 60 mille sachets de sucre pour soulager les malades astreints à ce régime.Par Alioune Badara NDIAYE –

La Maison du diabétique implantée à Diorga Chérif, dans la commune de Rufisque-Nord, a reçu mardi, de l’organisation «Sidikhi wal Ikhlass», un lot de sucre pour diabétique. Cette action s’inscrit dans le cadre des actions humanitaires que mène l’organisation religieuse depuis bientôt 30 ans. «Aujourd’hui, c’est au tour des diabétiques, pour une 20ème édition de remise de dons de sucre, qui est un produit très important pour les diabétiques. Un produit quelquefois assez rare et pouvant même compromettre la vie de certains diabétiques. Aujourd’hui, on est venus pour remettre 60 mille sachets de sucre», a relevé Djiby Guèye, parlant au nom du président de l’organisation. Il a rappelé, outre ce don aux diabétiques perpétué ce jour, la distribution de vélos pour les handicapés, de denrées alimentaires, dans le cadre des actions annuelles de «Sidikhi Wal Ikhlass». «A travers ces actes, Serigne Daouda Sy applique une injonction du vénéré Cheikh Abdoul Aziz Sy», a-t-il souligné. «Le marabout nous avait instruit de ne pas créer une organisation juste pour diriger. L’idéal pour lui, c’est de s’organiser pour une participation citoyenne active afin d’essayer d’alléger au mieux les conditions de vie de nos concitoyens», a relevé le président Daouda Sy, indiquant avoir collecté cette quantité avec le soutien de partenaires et collaborateurs vivant aux Usa. Il a par ailleurs plaidé pour un allègement des coûts des remèdes contre le diabète en vue de soulager davantage les personnes vivant avec la maladie. «Ce n’est pas seulement consommer le sucre, mais il y a aussi le matériel pour diabétique. Il y a d’autres possibilités de rendre la vie du diabétique beaucoup plus facile, socialiser le diabétique, rendre beaucoup plus accessible ses besoins en termes de soins, de confort», a-t-il dit. Mamadou Niak Diallo, vice-président de l’antenne locale de l’Assad, a pointé une féminisation de la maladie, s’attaquant aussi désormais aux enfants. «On assiste à une féminisation de la maladie. Et en plus, cette maladie touche de plus en plus les petits enfants», a en fait posé le gérant d’un établissement scolaire privé, excédé par la teneur des goûters des élèves.

abndiaye@lequotidien.sn