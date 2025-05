Par Alioune Badara NDIAYE –

Les allocations du ministère de l’Education nationale affectées à l’alimentation scolaire vont connaître une hausse considérable dans le cadre du Gmsane (Groupe multisectoriel pour l’alimentation et la nutrition à l’école). C’est ce qu’a fait savoir, mardi, Amadou Kanouté, Directeur exécutif de Cicodev Afrique, lors d’une rencontre à la Préfecture de Rufisque sur les cantines scolaires. «Les nouvelles autorités ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps en disant : «Il nous faut évaluer les crédits qui sont affectés à l’alimentation scolaire dans le budget du ministère de l’Education nationale.» Quand on a fait notre étude, ça a révélé que sur les 1000 milliards du ministère de l’Education nationale, seul 0.11% de ces ressources était affecté à l’alimentation scolaire. Les nouvelles autorités ont décidé de partir de ce 0.11 % pour une augmentation de 130% afin de montrer leur bonne volonté», a-t-il fait savoir. Ce relèvement consistant des ressources allouées devra être accompagné d’une mobilisation des ressources domestiques, particulièrement celles issues des entreprises à travers la Rse. «Il est impossible de faire revenir la cantine scolaire avec les seuls moyens de l’Etat», a insisté M. Kanouté, s’exprimant à l’occasion de l’atelier de mise en place du Comité technique départemental de l’alimentation et de la nutrition à l’école (Ctdane). «Dans chaque département, il y a un Comité technique qui est chargé de mettre en œuvre les actions arrêtées au niveau national, mais également de promouvoir la mobilisation des acteurs dont l’intervention est nécessaire pour la réussite de cette politique autour du développement des cantines scolaires», a relevé l’adjoint au Préfet, Modou Samb, revenant sur l’objet de la rencontre.

Il faut souligner que Rufisque est dans les dispositions pour réussir le pari en ce sens que le Conseil départemental, en collaboration avec ses partenaires, Cicodev et Grdr, opérationnalise, depuis 2018, ce concept à travers trois cuisines centrales assurant au quotidien des repas à des milliers d’élèves. «Au niveau du Conseil départemental, nous étions déjà sur le concept de l’alimentation scolaire, et maintenant l’Etat vient en renfort avec le Comité technique qui vient d’être implanté (…) Nous avons notre petite expérience et nous sommes prêts à la partager avec les autres pour que le maillage du territoire départemental à travers ce programme puisse se faire», a noté Cheikh Tidiane Sy Ndiaye, en charge du Comité de gestion et de suivi des cantines scolaires du Conseil départemental.

