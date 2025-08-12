Que les bénéficiaires des camions frigorifiques, acquis avec le soutien de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der/ Fj), s’acquittent de leurs créances. C’est la position de l’Union nationale des ma­reyeurs du Sénégal (Unams) sur cette question qui agite le secteur. Cette acquisition, qui remonte à 2020, s’inscrivait dans le cadre du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) pour un budget de 2 milliards francs ayant permis la mise à disposition de camions frigorifiques à des membres de l’Association des mareyeurs du Sénégal (Anams), de la Fédération nationale des mareyeurs du Sénégal (Fenams) et du Col­lectif national des mareyeurs du Sénégal (Cenams). «Nous demandons à l’Etat du Sénégal de prendre ses responsabilités et de ne céder à aucun chantage venant de qui que ce soit, parce que l’Etat a déboursé beaucoup d’argent pour le mettre dans le secteur du mareyage (…) Nous demandons au président de la République, à son Premier ministre et à notre ministre de tutelle de tout faire pour que ces camions soient remboursés à temps, parce qu’il y a d’autres projets qui attendent le secteur», a fait savoir Fatou Diagne, vice-présidente de l’Unams, s’exprimant lors d’une rencontre du bureau de l’Unams au Cnfa, à Rufisque. «Ce sont 55 camions qui ont été distribués. Et 55 camions pour le nombre de mareyeurs qui existent au Sénégal, on peut dire que c’est 1% du nombre à avoir bénéficié de ce programme. Alors il y a 99% des mareyeurs qui attendent, qui ont des projets et qui doivent être soutenus dans leur travail. Donc l’Etat n’a qu’à prendre ses responsabilités pour que cet argent soit remboursé», a-t-elle insisté, assurant que c’est le moyen pour permettre aux autres mare­yeurs de bénéficier eux aussi du programme dans le cadre de leur travail. «Lors du Covid, on nous avait appelés à une réunion pour nous dire que l’Etat avait soutenu les mareyeurs pour un montant d’un milliard francs, et que la Der allait y ajouter un milliard. Cet argent a ainsi été déposé au Crédit mutuel pour que les acteurs puissent en bénéficier. Depuis lors, nous ne savons rien de cet argent et demandons à être édifiés», a évoqué pour sa part Pape Amadou Diaw, président de l’Unams, appelant les autorités à faire la lumière sur cela. Outre ces points, les membres de l’Unams ont profité de la rencontre pour se démarquer des perturbations annoncées dans la distribution du poisson par d’autres organisa­tions. «Nous avions en­tendu un de leurs présidents dire qu’il y a une lettre adressée au président de la République et que notre président, M. Pape Ibrahima Diaw, avait même signé cette lettre, ce qui est archi-faux. M. Pape Ibrahima Diaw n’a jamais apposé sa signature sur aucune lettre, ni à son nom personnel ni au nom de l’Unams », a indiqué la vice-présidente. «On a entendu parler d’une grève pour paralyser les marchés et les quais de pêche (…) Nous voulons que les consommateurs sachent que les ma­reyeurs et micro-mareyeurs de l’Unams ne sont pas concernés par ce mot d’ordre», a-t-elle ainsi posé.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn