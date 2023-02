Parti des Pays-Bas, le convoi de Go for Africa est arrivé au Sénégal après 22 jours de route. Avec 25 voitures chargées de matériel, la caravane, qui en est à sa 15ème édition, compte ainsi participer, à travers ce voyage, à la formation professionnelle des étudiants locaux, mais aussi appuyer des structures de santé au Sénégal et en Gambie.

Par Alioune Badara NDIAYE – Faire 7500 km en voiture entre les Pays-Bas et la Gambie en trois semaines pour transmettre de la connaissance et des équipements, mais aussi apprendre en retour des locaux. C’est ce que fait l’organisation Go for Africa depuis plus de 10 ans avec ses caravanes humanitaires au Sénégal et en la Gambie. Pour cette édition, 54 personnes, composées d’étudiants dans diverses branches et leurs encadreurs, ont fait le trajet avec 25 voitures durant trois semaines. Pour le Sénégal, ce sont les localités de Baïla, Abéné, Sindia et Ziguinchor qui sont ciblées par l’équipe. «C’est très important d’améliorer les choses au Sénégal et en Gambie à travers la caravane Go for Africa. Nous venons avec des étudiants qui vont aider leurs collègues étudiants dans les deux pays», a indiqué vendredi Kazakh Utrecht, doyen d’âge de l’équipe, rappelant être depuis 10 ans de l’expédition. L’équipe avait fait une pause au Lac Rose en attendant le départ le lendemain pour la Gambie. Il a fait savoir que parmi les étudiants, il y a des mécaniciens, des électriciens, des techniciens du solaire ainsi que des infirmiers. «Ils vont partager leurs connaissances avec les étudiants sur place, mais aussi en retour apprendre d’eux. C’est un point très intéressant en ce sens que cela va leur permettre de s’enrichir des cultures de ces pays», a-t-il noté, indiquant que les véhicules seront mis la disposition des locaux. «Les voitures vont être laissées ici au Sénégal et en Gambie au profit des écoles (pour des leçons pratiques) ou de structures de santé ou bien à toute autre entité à partir d’une liste de bénéficiaires établie par nos points focaux en Gambie et au Sénégal», a relevé M. Utrecht. Oumar Tabouré, Gambien résidant aux Pays-Bas, en est à sa première participation à la caravane. «J’ai voulu faire le voyage pour revenir dans mon pays (…) C’est ce qu’on a appris aux Pays-Bas qu’on va échanger avec nos collègues ici. C’est de l’entraide qui nous permet de nous enrichir mutuellement car nous sommes tous des étudiants», a noté l’étudiant spécialisé en mécanique. «Les voitures qui nous avons amené ont été chargées d’outils de travail et aussi en accessoires de santé ; tout ceci est destiné aux écoles de formation partenaires, mais aussi aux structures de santé dans ces zones», a-t-il insisté, assurant que le but de la caravane est d’appuyer au mieux les structures sur place, mais encore d’apprendre en retour des populations locales. Les sessions de formation vont s’étaler sur sept semaines avec 12 projets de formation professionnelle, précise un document remis par les organisateurs.

La caravane Go for Africa en est à sa 15ème édition après sa suspension les deux dernières années à cause de la pandémie du Covid 19.

