Après une première phase qui a permis la formation de quelque 2000 de ses membres aux techniques de transformation des produits halieutiques, l’Association nationale des mareyeurs du Sénégal (Anams) entame une nouvelle série cette année. En collaboration avec le 3Fpt comme lors de la première, l’entité dirigée par Thierno Mbengue a officiellement lancé les sessions destinées à la formation des acteurs de la pêche. «En partenariat avec l’Association nationale des mareyeurs du Sénégal, nous avons procédé au lancement des formations pour 984 mareyeurs, avec 400 bénéficiaires en transformation des produits halieutiques et 584 en techniques d’entretien des bateaux et usines», a relevé le 3Fpt par la voie de sa directrice, Sophie Diallo. «Cet investissement de 117 359 850 F Cfa se déroulera dans les communes de Mbour, Mboro et Bargny, s’inscrivant dans notre vision de professionnalisation du secteur de la pêche, cruciale pour notre souveraineté alimentaire», a-t-elle poursuivi. Il s’agira pour les bénéficiaires, pendant 8 jours, d’acquérir des connaissances dans les domaines ciblés. «Cette formation s’adresse aux mareyeurs, aux femmes transformatrices et autres acteurs de la pêche. En tant que ministre, je ne peux que saluer cette initiative, mais aussi rendre hommage au 3Fpt qui intervient dans plusieurs secteurs d’activité, notamment la pêche», a noté Pape Sagna Mbaye, ministre des Pêches et de l’économie maritime. Les bénéficiaires de la formation en transformation des produits halieutiques vont, selon le président de l’Anams, disposer de financement à la fin de la formation pour leurs activités.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotdien.sn