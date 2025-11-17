Plus importante nécropole de Rufisque, Mbélélane de Dangou voit ses espaces accaparés par le rythme accéléré des enterrements ces dernières années. Fonctionnel depuis 1904, le cimetière est donc maintenant presque plein et, dans quelques années, enterrer ses morts risque de devenir un casse-tête dans la localité. Les habitants, regroupés autour d’un comité, plaident l’élargissement du cimetière sur un Tf adjacent (9 ha) pour lequel les propriétaires demandent une somme hors de leur portée. Appel est ainsi lancé à l’Etat pour décanter la situation.Par Alioune Badara NDIAYE –