Mame Gor Mboup, alias Diazaka, se lance pour la deuxième fois dans la course à la mairie de Rufisque. A la tête du mouvement Déclic et fort de nouveaux ralliements de poids, l’artiste-homme politique entend rompre avec l’immobilisme local. Entre exigences de transparence budgétaire, modernisation des infrastructures et valorisation du littoral, le candidat affiche ses ambitions pour faire de la ville un pôle d’attractivité économique et touristique.

Par Alioune Badara NDIAYE – Mame Gor Mboup, alias Diazaka, s’engage pour une deuxième fois dans la course pour la mairie de Rufisque. Pour sa première en 2022, le mouvement Déclic qu’il dirige avait récolté un seul poste de conseiller à la Ville et deux à la commune de Rufisque. Pour cette nouvelle tentative, M. Mboup entend mettre tous les atouts de son côté pour espérer triompher. Lors de sa déclaration de candidature intervenue dimanche, il a présenté des mouvements et personnalités s’étant engagés à ses côtés pour les Locales à venir. «Lors des dernières Locales, j’ai été avec le regretté maire Alioune Mar et pour cette fois, on va accompagner Mame Ngor à travers notre mouvement», a indiqué Meissa Mboup, président du mouvement Crescendo. «Avec Mame Gor, on partage les mêmes valeurs, c’est pourquoi j’ai décidé personnellement de l’accompagner», a relevé Ondi Wade, membre du Pds et acteur social remarqué. «Rufisque peut et doit faire beaucoup mieux. Il est temps de poser les vrais problèmes, d’interroger les choix de gouvernance et de proposer une nouvelle ambition pour notre ville», a ainsi décliné le chanteur ragaillardi par ses soutiens. «Si nous avons décidé de prendre la parole aujourd’hui, c’est parce que nous refusons de regarder notre ville sombrer dans l’immobilisme, le manque d’ambition et le déficit d’investissement structurant», a-t-il souligné.

Selon lui, c’est vers des investissements qui transforment réellement les conditions de vie des populations que doit être orienté le budget. «Lorsque des ressources municipales sont mobilisées pour des opérations dont la pertinence, le coût et les retombées méritent d’être publiquement évalués, il est légitime de s’interroger sur les arbitrages budgétaires opérés», a-t-il estimé.

Sans entrer à fond sur son programme pour la ville, il a mentionné l’éclairage public, la réhabilitation des routes, le bitumage des axes prioritaires comme des priorités pour la Ville. Le littoral qui s’étend sur 6 km, selon son propos, devrait aussi lui servir pour la ville d’espace d’attractivité, de moteur de création d’emplois et de source de revenus pour les populations. «Les Almadies à Dakar, avec moins de 3 km de littoral, démontrent qu’une vision d’aménagement peut transformer une côte en un espace d’attractivité économique, touristique et résidentielle. Pourquoi Rufisque ne pourrait-elle pas en faire autant», a-t-il posé en ce sens, assurant que sa volonté est d’être à la tête d’une Ville qui anticipe, planifie et prépare son avenir.

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