L’acteur le plus en vue dans le secteur de la pêche l’année dernière, c’était Babacar Sarr, qui s’était distingué par la mise à disposition de bulletins météorologiques à la communauté des pêcheurs. Cette année, les initiateurs ont porté leur choix sur Pierre Mboup, président de la Commission de règlement des conflits au niveau de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, et Macoumba Dièye, qui dirige l’Unapas. «La première édition, Babacar Sarr a été primé vu qu’il avait beaucoup contribué en ce qui concerne la météo qu’il partageait avec les acteurs. Pour cette 2ème édition, Business pêche a choisi Pierre Mboup et Macoumba Dièye. Et les acteurs, unanimement, ont applaudi la décision», a indiqué Cheikhou Mbengue, coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale (Clpa) de Yène, lors de la cérémonie qui s’est tenue à Rufisque. «Pierre Mboup et Macoumba Dièye ont démontré tout au long de l’année, leur engagement au service de la pêche et des acteurs. C’est pour cela que les acteurs les ont unanimement choisis comme hommes de l’année dans le secteur de la pêche», a indiqué Massamba Thiaw, président du Comité des sages de l’Unapas. Le choix s’explique, selon les différents acteurs présents à la rencontre, par l’engagement dont ont fait montre les distingués lors des événements tragiques entre pêcheurs de Mboro, Fass Boye et Saint-Louis. «On est sortis d’une année avec beaucoup de difficultés. Certes il faut célébrer, mais aussi demander aux acteurs de s’engager à maintenir la paix et la cohésion entre acteurs de la pêche», a noté de son côté Boubacar Seck de Business pêche. «Du Cap Skiring à Saint-Louis, Pierre Mboup n’a ménagé aucun effort pour un mieux-vivre entre acteurs. Sur l’émigration irrégulière, tout le monde l’a entendu alerter et prodiguer des recommandations pour résoudre le phénomène», a relevé en outre M. Seck. «Je faisais juste mon travail, sans arrière-pensée. Cette distinction est une surprise qui me va droit au cœur et qui m’incite à aller encore de l’avant», s’est ainsi engagé Pierre Mboup.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn