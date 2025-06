Favoriser une meilleure connaissance et une meilleure lecture du phénomène migratoire dans le département de Rufisque. Le Profil migratoire du département de Rufisque, un document stratégique élaboré par l’Ong Grdr (migration-développement-citoyenneté) et présenté au Conseil départemental mercredi, lors d’un atelier avec le comité de pilotage, s’inscrit dans cette dynamique. «L’enquête de terrain s’est déroulée en deux phases : une phase de collecte de données relatives au profil historique du département et une phase de collecte portant sur les projets collectifs et individuels «migration et développement», sur le radar des compétences, sur les récits de vie et sur les baromètres des déterminants des départs», ont rappelé les initiateurs par rapport à la méthodologie mise en œuvre. «Les entretiens ont concerné des migrants de retour, les immigrés et émigrés internes et internationaux, les associations de migrants», ont-ils expliqué sur le profil des enquêtés de la phase 2, informant que les chefs coutumiers lébous, chefs de village, élus, représentants de la jeunesse ont été les personnes ressources pour la phase 1. «Aujourd’hui, on a eu l’honneur de procéder officiellement à la remise d’un lot du Profil migratoire au Conseil départemental qui a accompagné ce processus-là, mais également à tous les membres du comité de pilotage qui, depuis le début, ont accompagné ce processus», a souligné, en marge de l’atelier, Ndèye Coumba Diouf, référente du Grdr à Rufisque. «Ce qu’on a mis à disposition de ces acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les organisations de jeunesse, les organisations de femmes, les leaders d’opinion locaux, c’est un document qui porte sur la migration de façon générale, mais qui aborde également beaucoup d’aspects de la vie économique et sociale du département», a encore assuré Mme Diouf, notant que le document ouvre en même temps des réflexions et perspectives pour le département. Elle a fait savoir qu’une série d’activités va être déroulée pour une bonne diffusion du document de 78 pages et son appropriation par les cibles.

Il faut savoir que le projet de la réalisation du document s’inscrit dans le cadre du projet Information, formation et migration en Afrique de l’Ouest (Informa), mis en œuvre par un consortium composé de plusieurs organisations. En plus de Rufisque, le Grdr définit aussi le profil migratoire pour le département de Sédhiou et la commune de Matam, dans le cadre dudit projet.

