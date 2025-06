Le mouvement And gueusseum prévoit de descendre dans la rue le 27 juin prochain. Pour Mballo Dia Thiam et Cie, il est temps pour l’Etat de réagir afin de régler leurs doléances.Par Alioune Badara NDIAYE –

Si l’Etat ne fait rien pour décanter la situation, And Guesseum sera dans les rues à partir du 27 juin. Mballo Dia Thiam en a fait l’annonce samedi lors d’une rencontre à la salle de fêtes de Rufisque. Rencontre doublement symbolique, selon lui, car marquant la fin du préavis de grève et la célébration du 2ème anniversaire de la mort Sidya Ndiaye, co-fondateur d’And Guesseum. «En ce qui concerne le plan d’action, le 27 juin, nous aurons un sit-in national sur l’étendue du territoire, de 10 heures à 13heures, avec le respect des urgences et du service minimum», a indiqué M. Thiam, rappelant que la structure qu’il dirige n’est pas signataire du pacte de stabilité sociale, donc non tenue de s’aligner sur cet accord. «Si on dépose un préavis de grève, le ministre de la Fonction publique, chef de file du gouvernement, en matière de négociation, doit convoquer dans les meilleurs délais, avant l’expiration des 30 jours. Ce sont 30 jours francs pour éviter la grève. Si on ne discute pas durant les 30 jours, c’est parce qu’on veut la confrontation. Et quand on nous cherche dans la confrontation, on nous trouvera, parce que tout ce qu’on a obtenu on l’a eu dans la confrontation», a-t-il prévenu, rappelant que l’Etat, qui est une continuité, se doit de respecter les engagements pris. «Les accords, on les respecte. Ce sont des actifs, ce sont aussi des passifs (…) Un passif, on doit le solder. Et tant qu’on ne le solde pas, on sera dans la rue», a-t-il dit. Il a fait savoir que les revendications portent sur les augmentations de salaire, la réforme hospitalière, la question des décisionnaires de l’enseignement. «Nous ne devons pas habiter dans la rue, parce que la grève n’est pas la finalité, c’est un moyen. La finalité, c’est un accord à appliquer pour le bonheur de tout le monde», a estimé le Secrétaire général de la Fgts/B, appelant les assemblées de régions à s’organiser en perspective de cette échéance pour vulgariser la plateforme et aussi informer l’opinion. «S’il y a des agréments demain, nous n’avons aucune responsabilité parce que nous ne faisons qu’exercer un droit», a noté M. Thiam.

