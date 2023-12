Les communes de Fatick, Pikine, Tambacounda et Mbour ont reçu chacune une balayeuse mécanique. Avant elles, c’était au tour de Saint-Louis, Diourbel et Touba quelques mois plus tôt. Grâce au Fonds d’entretien routier autonome (Fera), le nettoyage et le désensablement des routes prennent une nouvelle envergure avec ces engins valant 119 millions francs l’unité.

Par Alioune Badara NDIAYE – Une grande avancée dans les opérations d’entretien des routes pour Fatick, Mbour, Pikine et Tambacounda. Lesdites com­munes ont chacune reçu mercredi, une balayeuse mécanique en châssis grâce au Fonds d’entretien routier autonome (Fera) devenu «un rouage essentiel de la collaboration entre le gouvernement et les communes», selon le ministre Mansour Faye, qui a présidé la cérémonie de remise des camions. «Les quatre véhicules octroyés constituent un montant global de 476 millions (119 millions l’unité). Ces balayeuses mécaniques ont une capacité de contenance de 6m 3 chacune. Elles sont entièrement garanties pour une période de 3 ans», a noté le Ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement (Mittd). Mansour Faye a fait savoir que le Fera va assurer l’entretien des véhicules pendant une année, ainsi que la formation de deux chauffeurs et d’un mécanicien pour chacune des communes bénéficiaires. «La salubrité, la préservation de l’environnement et la propreté de nos villes constituent des préoccupations constantes», a-t-il évoqué pour noter l’importance de ces acquisitions qui impactent positivement le cadre de vie. Equipés, entre autres accessoires, de brosses pour balayer, mais aussi d’aspirateur pour ingurgiter tous les détritus, ces camions sont une véritable révolution dans le désensablement des routes. Parlant au nom des maires des communes bénéficiaires, Matar Ba s’est réjoui, à travers ces véhicules, d’une révolution dans l’entretien des routes. «Nous avions effectivement, avec le Fera, une main-d’œuvre. Des Sénégalais, des habitants des différentes communes qui ont commencé à balayer, à enlever le sable et aujourd’hui, ces camions viennent en complément», a relevé le maire de Fatick. «L’expérience a montré que si on veut réussir le désensablement de nos routes, il faut des engins de ce genre qui non seulement vont nous permettre d’aller vite, mais aussi de ne pas mettre le sable à côté de la route ; ce qui fait qu’avec le vent, tout le sable revient le lendemain», a pointé l’ancien ministre des Sports. Mansour Faye a rappelé que les communes de Saint-Louis, Touba et Diourbel ont bénéficié des mêmes camions quelque 18 mois plus tôt. «Nous en sommes à 7 camions livrés au niveau des communes, et cette dynamique va se poursuivre», a-t-il noté, assurant que l’objectif est de doter toutes les communes de matériel et équipements adéquats pour la préservation du patrimoine routier et aussi pour l’amélioration du cadre de vie.

