Le maire de Rufisque a rencontré les citoyens pour expliquer sa gestion des programmes sociaux. C’est une nouvelle initiative pour une meilleure participation citoyenne à la gouvernance municipale.Par Alioune Badara NDIAYE –

C’est à un exercice assez rare que s’est prêté samedi le maire de la ville de Rufisque. Durant plus de cinq tours d’horloge, Dr Oumar Cissé a fait face à des représentants d’organisations de quartier, de groupements sociaux et professionnels, et autres pour discuter sur les actions, programmes et perspectives de la mairie. Un exercice de promotion de la participation citoyenne dans la gouvernance locale initié par les acteurs communautaires que le maire a grandement magnifié. «Je suis absolument satisfait, parce que c’était l’intérêt de l’exercice. Questionner ce que nous faisons, voir les appréciations, les propositions, voir tout ce qui pouvait être fait comme suggestions (…) C’est un exercice que tout maire doit rêver d’avoir avec sa population. Il y a un retour très structuré. Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est que chacun parle de son quartier. Et ça, c’est extraordinaire», a noté Dr Cissé, à la fin de la rencontre qui a eu comme cadre la Place Alé Gaye Diop. Les échanges ont tourné principalement autour du Programme d’appui et de suivi des initiatives communautaires (Pasic), de l’assainissement à travers le Programme d’assainissement liquide municipal (palm), ainsi que de l’éclairage public. «Quand vous détenez le bien de tout le monde, il est bon de temps en temps d’aller vers les gens pour évaluer, parce que pour tout travail, il y a un bilan qui doit être fait. Même si on peut l’appeler bilan à mi-parcours, c’est important que la population puisse être informée», a relevé Abdou Guèye, président d’un collectif de trois quartiers ayant bénéficié du Palm. «Dans tous les quartiers, tous ceux qui intervenaient ne disaient pas qu’ils attendaient la mairie. Ils disent plutôt qu’ils ont fait quelque chose et veulent que la mairie vienne en appoint», a relevé l’édile, affirmant que les conditions pour la renaissance de la ville sont désormais réunies. «Nous allons être ancrés dans la phase de renaissance, car pour ce faire les quatre acteurs doivent aller tous dans la même direction. (…) Les populations sont alignées. Les villes et les communes sont alignées. L’Etat est engagé. Il n’y a pas de doute. Cette ville sera l’une des plus belles villes du Sénégal», a-t-il lancé avec optimisme. «Il faut saluer que l’Etat a posé deux actes majeurs extrêmement importants. Le premier, c’est la reprise de deux immenses chantiers structurants, à savoir le Boulevard Maurice Guèye et le canal», a-t- il dit pour illustrer l’engagement de l’Etat tout en citant aussi les 780 millions de fonds d’investissement alloués à la ville. Dr Cissé a aussi, lors des discussions, rappelé avoir procédé à «un gel des recrutements» depuis son arrivée à la tête de l’institution en 2022. «Il y avait 1157 agents à mon arrivée et aujourd’hui on est à 838. Je n’ai pas recruté parce que tout le monde ne peut pas travailler à la mairie», a-t-il fait savoir, rappelant aussi avoir démarré sa carrière à la Direction des services techniques (Dst) de la mairie en 1987. En cela, il a fait en outre état d’augmentation de salaire et de promotion interne dans sa volonté de revaloriser la fonction municipale.

