«Des actes et des chantiers plutôt que des alliances politiques», c’est, en substance, le message adressé au Président Bassirou Diomaye Faye par Malick Mariko. Evoquant le retard structurel de Rufisque face au développement d’autres communes comme Pikine ou Guédiawaye, le président du mouvement Taxaw Dëgër exhorte l’Exécutif à privilégier le développement local et l’engagement citoyen pour convaincre les populations.

Par Alioune Badara NDIAYE – Alors que des responsables politiques affluent vers Kiiraay, le mouvement Taxaw Dëgër considère cet élan aléatoire en termes de gain électoral pour le Président Bassirou Diomaye Faye. C’est l’idée émise par Malick Mariko, président du mouvement, qui exhorte le chef de l’Etat à investir dans les infrastructures pour s’assurer une base solide dans la vieille cité.

«Aujourd’hui, nous interpellons nos autorités : les populations n’attendent pas seulement des discours, elles attendent des actes, des résultats et des réponses concrètes à leurs préoccupations. La responsabilité de diriger, c’est avant tout servir (…) Le Président doit miser sur la réalisation d’infrastructures plutôt que sur des hommes politiques pour espérer le soutien des Rufisquois», a posé, samedi, M. Mariko.

«Nous, à Taxaw Dëgër, on ne soutient que celui qui œuvre pour Rufisque, et c’est aussi le sentiment de la majorité des Rufisquois», a-t-il affirmé.

M. Mariko s’est exprimé à l’occasion de l’inauguration de deux salles de classe construites sur fonds propres à l’Ecole El Hadj Ousmane Mbengue à Rufisque-Nord. Pour M. Mariko, Rufisque, malgré son statut de ville historique, traîne un grand retard en matière d’infrastructures, et les populations attendent des solutions. «Faisons du développement de notre ville une exigence collective.

Rufisque mérite mieux, sa jeunesse mérite mieux et son avenir exige mieux. Rufisque ne peut plus se contenter de vivre sur la gloire de son passé pendant que d’autres villes avancent et construisent leur avenir», a-t-il fait savoir. Rufisque, avec des infrastructures adéquates, est un gage sérieux d’engagement autour du Président, a-t-il assuré, mettant en avant les exemples de Guédiawaye et Pikine (sous Macky Sall).

Le Rufisque nouveau qu’il espère ne se fera pas seulement par l’Etat et les mairies, d’où son appel à l’engagement citoyen de tous pour faire avancer les choses. C’est au titre de cet engagement, dit-il, qu’il a réalisé sur fonds propres ces deux salles de classe, qui viennent augmenter la capacité de l’école et offrir de meilleures conditions d’apprentissage. Le mouvement a aussi offert des kits scolaires aux élèves de quatre établissements primaires de la zone.

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