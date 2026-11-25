Pour retards injustifiés de paiement de salaires, situations contractuelles préoccupantes, cotisations sociales à l’Ipres non effectives et autres questions d’intérêt, le Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (Santees) envisage de déposer une plainte contre le ministère de la Santé et de l’hygiène publique. Les membres du Bureau exécutif national de la structure en ont fait l’annonce lundi à l’occasion d’un point de presse organisé à la devanture de l’hôpital Guedj.

Outrés par ces problèmes que subissent depuis des années les membres du Santees regroupant les contractuels du ministère de la Santé, les contractuels des hôpitaux et établissements publics de santé, les agents communautaires et autres ont manifesté leur détermination à aller jusqu’au bout dans la défense des intérêts des travailleurs affiliés à la structure syndicale. «Si le dialogue n’aboutit pas, si les revendications restent sans réponse et si les travailleurs continuent d’être confrontés aux mêmes injustices, le Santees saura prendre toutes les mesures syndicales appropriées, dans le respect des textes et des procédures en vigueur», a insisté Ndèye Gnilane Diagana, porte-parole du jour. «Au 18 novembre 2026, certains contractuels du ministère de la Santé n’ont toujours pas reçu leur salaire du mois d’octobre. Cette situation se répète malheureusement chaque année, particulièrement entre octobre et janvier», a-t-elle déploré, dénonçant aussi les renouvellements abusifs de contrat opérés par le ministère. «Comment comprendre qu’un agent puisse servir le système de santé pendant cinq, dix, quinze ans, voire plus, sans véritable perspective de stabilisation professionnelle ? (…) Nous demandons un plan de reversement progressif dans la Fonction publique, avec un calendrier public tenant compte de l’ancienneté et de l’expérience, la fin des renouvellements abusifs de Cdd, la révision des modèles de contrats et l’ouverture d’un cadre de concertation avec notre syndicat», a fait comprendre Mme Diagana.

Elle a aussi évoqué la généralisation de l’indemnisation de logement comme autre point à régler. «Le Santees réclame la généralisation de l’indemnité de logement, un statut clair et digne pour chaque catégorie, la reconnaissance des diplômes, le reversement des agents concernés des programmes Xëyu ndaw ñi et Buffet, et un état des lieux national concerté de toutes les catégories professionnelles», a-t-elle estimé. Elle a regretté que certains diplômés continuent d’être considérés comme des stagiaires malgré leurs qualifications et que des contractuels locaux des hôpitaux et Eps, agents communautaires et prestataires vivent aussi dans des situations de précarité. Outre la plainte brandie, le Santees compte dans sa démarche syndicale saisir les 14 directeurs régionaux du pays pour solliciter leur implication dans la remontée des préoccupations des travailleurs auprès des autorités. «Ceux qui soignent le pays ne peuvent pas être ceux que l’on paie en retard et que l’on maintient dans la précarité», a ainsi fait prévaloir le porte-parole, espérant une oreille attentive à leurs revendications.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn