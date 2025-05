Par Alioune Badara NDIAYE –

Un regard plus positif sur le migrant qui devrait être pris dans sa dimension humaine. C’est l’appel lancé, jeudi, par les représentants ecclésiaux et agents pastoraux en conclave à Rufisque aux fins d’exploration des expériences, défis et bonnes pratiques pour un meilleur accompagnement des migrants sur la route de l’Atlantique. Des membres de Caritas de pays d’Afrique et d’Europe, du Réseau Afrique-Europe pour la mobilité humaine (Raemh), de la Commission des migrations de la Conférence épiscopale d’Espagne, de diocèses africains prennent part à la rencontre de deux jours axée sur le thème : «Hospitalité sur la route de l’Atlantique.» «Depuis que la société des hommes a été une société organisée, des interactions humaines existent. Alors cette hospitalité est quelque chose qui tient à cœur à l’Eglise. Et c’est une interpellation lancée à tout le monde : que le migrant soit intégré, accueilli et respecté», a indiqué Monseigneur Victor Ndione, Evêque du Diocèse de Nouakchott en Maurit­anie. «Quel que soit l’endroit où l’on se trouve, que ce soit le pays d’origine, le pays de transit ou le pays de destination, à chaque étape, la dignité humaine doit être respectée dans la justice, la solidarité et la commune volonté de montrer cette appartenance à la société des hommes que nous formons», a relevé Mgr Ndione en charge de la commission autour des migrants et des personnes en déplacement au niveau de la Conférence épiscopale. Même s’il dit ne pas encourager «ceux qui prennent cette route périlleuse», l’homme d’église, à l’instar du Pape François, a réitéré son appel aux pays d’accueil pour une hospitalité positive à l’égard du migrant qui fait partie «des catégories faibles». «Les pays d’accueil devraient en tout cas s’ouvrir à cette volonté, non pas d’accueillir pour accueillir, mais au moins donner à chaque être humain sa dignité», a-t-il encouragé. Ces migrants ne sont pas pour autant un fardeau en tout point en terre de destination, croit savoir Fernando García Cadiñanos, Evêque de Mon­doñedo-Ferrol en Espagne. «La migration en Espagne, à ce moment-là, a un double visage. D’une part, la migration représente un changement d’esprit, une rénovation de la société en général, parce qu’il y a beaucoup de gens âgés, et les migrants, la plupart d’entre eux sont des jeunes, qui apportent un sang nouveau à la société, et même à l’Eglise, à la communauté paroissiale. D’autre part, il y a tout un discours de refus soulignant les dangers de la migration», a-t-il souligné pour marquer la perception ambivalente sur le phénomène qui voit des milliers d’Ouest-africains tenter l’aventure. Il a d’ailleurs rappelé les communications de l’Eglise espagnole à l’endroit de la communauté chrétienne pour l’accueil et l’accompagnement des migrants, qui devront aussi être «les acteurs de leur propre intégration» dans leur pays d’accueil. «Pour nous, les personnes migrantes sont une grâce, ce n’est pas un problème, mais une espérance. Nous les accueillons comme un Cadeau de Dieu», a insisté l’Evêque. Il a par ailleurs relevé, en tenant compte des chiffres de l’Eglise, une forte poussée de la population du fait de l’immigration. «Si on tient compte aussi de la seconde génération, peut-être 25% de la population est d’origine étrangère», a-t-il noté.

