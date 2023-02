A la tête de la mairie de Rufisque depuis un an, Oumar Cissé annonce des actions d’envergure pour changer le visage de la ville. Comme ses prédécesseurs, il aura du pain sur la planche, notamment la résolution de la lancinante question de l’occupation anarchique de la voie publique.

Par Alioune Badara NDIAYE – Après un an à la tête de la mairie de Rufisque, Oumar Cissé a fait hier son bilan d’étape. Lors d’une conférence de presse, il est revenu sur les projets qui ont démarré dans la ville, dans le cadre de son Programme d’actions prioritaires. Il y a le programme adossé au Plan de développement urbain durable (Pdud), lancé sous le maire Daouda Niang et dont l’ambition est de résoudre les problèmes d’urbanisme et d’assainissement de la ville à l’horizon 2035. Il est question pour son mandat, dans le cadre du Pap, de 117 actions pour un montant de 77 milliards francs Cfa.

Oumar Cissé est aussi revenu sur la lancinante question de l’occupation anarchique de l’espace public dans le centre-ville. «Je m’engage à mettre un terme à l’occupation anarchique de l’espace public, quoi que cela va coûter. Que les populations soient rassurées sur ça», a-t-il émis à ce propos. Dès son arrivée à la tête de la mairie, des opérations d’envergure avaient été lancées dans cette direction. Comme lors des précédentes perpétrées par ses devanciers, tabliers et ambulants étaient revenus assiéger les lieux. Ce qui va, selon lui, cesser. «L’apprentissage an­nuel est terminé, nous allons poursuivre avec rigueur pour le Pap 2022-2026», a-t-il promis.

