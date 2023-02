La mésaventure vécue hier par Ousmane Sonko indispose le maire de Rufisque, Dr Oumar Cissé. S’exprimant hier lors d’une conférence de presse marquant le bouclage de sa première année à la tête de la municipalité, il a fustigé la méthode utilisée par les Forces de défense et de sécurité et manifesté sa solidarité au maire de Ziguinchor et président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Réels). «En tant que membre du réseau (Ndlr : Réseau des élus locaux du Sénégal), je déplore cette brutalité inouïe à l’encontre de Ousmane Sonko, que nous avons vue ce matin (hier). Nous marquons toute notre solidarité au président du Réels», a-t-il noté, pointant une entrave grave à la liberté de circulation.

«Le renvoi du procès a été prononcé, et les Forces de défense et de sécurité lui ont intimé l’ordre de prendre telle direction (…) Il avait la latitude de se rendre où il voulait après l’audience.

Il pouvait choisir d’aller boire du thé ailleurs ou même se rendre à tout autre lieu», a insisté le maire partisan de Taxawu Senegaal. «Le paroxysme a été atteint quand ils n’ont pas hésité à casser la vitre de son véhicule et l’amener de force. Qu’est-ce qui peut justifier autant de violence ? Nous condamnons cette situation incompréhensible», a-t-il tonné, notant que c’est une situation qui doit faire réfléchir.

