«Syndicat de résistance et de proposition», tel que précisé dans le document de presse remis samedi à l’occasion de son Assemblée générale constitutive, le Syndicat autonome des professionnels du ciment (Saproci) fait de l’application des dispositions du décret 2009-1412 un de ses grands défis. Ce décret, adopté en décembre 2009, encadre le travail temporaire tout en définissant les obligations des entreprises contractantes. Des conditions qui n’ont pas cours depuis lors à la Sococim, selon les membres du nouveau syndicat déterminés à porter le combat.

«Nous savons tous ici que notre travail est essentiel et pourtant, malgré notre rôle central, nos préoccupations sont souvent reléguées au second plan. Nous parlons de conditions de travail difficiles, de sécurité insuffisante, de salaires stagnants, de précarité pour certains postes sous-traités et d’un manque criant de dialogue social réel», a indiqué Tiémokho Diallo, procédant à la lecture du propos liminaire d’ouverture. «Nos premières actions porteront, entre autres, sur l’application des dispositions du décret 2009-1412 portant protection particulière des emplois temporaires et les obligations auxquelles sont soumises les entreprises, l’ouverture d’un dialogue social permanent et crédible avec la direction, l’audit des conditions de sécurité sur l’ensemble de la chaîne», a-t-il ainsi décliné.

«Ce syndicat va regrouper tous ceux qui tournent autour de la cimenterie, ça va de la production à l’emballage, jusqu’à la manutention (…) la plupart émargent dans le décret 2009-1412, qui porte sur la protection des employés temporaires et les conditions ou les obligations auxquelles sont assujetties les entreprises», a noté Mballo Dia Thiam, Sg de la Fgts-B, centrale à laquelle s’est affiliée la Saproci, comptant plus de 400 membres à ce jour. M. Thiam les a ainsi exhortés à faire preuve d’engagement et de grande responsabilité dans cette lutte.

«Aujourd’hui, on leur a proposé un autre type de syndicalisme, un syndicat autonome et indépendant qui va traiter les préoccupations des travailleurs directement avec l’administration de la Sococim. C’était par personnes interposées que cela se faisait (…) Ils seront désormais les interlocuteurs directs de la direction de Sococim», a noté M. Thiam, indiquant qu’une demande a été introduite en ce sens. A l’issue de la rencontre, El Hadj Tidiane Ndoye a été élu Secrétaire général de la Saproci, qui ambitionne d’étendre son action bien au-delà de la Sococim, sur toute la chaîne de l’industrie de la cimenterie.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn