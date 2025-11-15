Le Conseil départemental de Rufisque promeut ses activités de vulgarisation du sport pour tous. En collaboration avec le Comité national paralympique (Cnp), il a organisé une grande manifestation en ce sens. Par Alioune Badara NDIAYE –

Le Conseil départemental poursuit ses activités de vulgarisation du sport pour tous. En collaboration avec le Comité national paralympique (Cnp), il a organisé, le week-end, une grande manifestation en ce sens, au jardin public, à l’intention de plus d’une centaine d’écoliers. Les terrains de handball et de basket du jardin ont ainsi été le théâtre d’activités sportives, aussi bien avec des enfants valides qu’invalides, au grand bonheur de Yoro Lidel Niang, Secrétaire général du Cnp.

«Quand on parle du paralympique, on passe déjà aux personnes handicapées, alors que dans ce mouvement, il y a des personnes handicapées et d’autres qui ne le sont pas (…) on peut dire qu’il y a une inclusion et que tout le monde participe au mouvement d’ensemble», a-t-il souligné.

Revenant sur la rencontre du jour, M. Niang d’enchaîner : «Depuis ce matin, plus de 100 enfants ont participé à une activité qu’ils n’ont jamais vue. Ça déjà, c’est très fort ! Des enfants qui s’assoient sur des fauteuils roulants, qui les manipulent, ces enfants-là, déjà, sont informés et prêts demain à ne pas entrer dans des préjugés.» Sous la supervision de moniteurs, les élèves ont eu en effet droit à des séances de conduite de fauteuil roulant et autres activités sportives. L’activité a même permis de détecter de futurs parasportifs, à en croire le Secrétaire général du Cnp. «Dans le groupe, j’ai vu trois enfants handicapés : un manchot et deux enfants de petite taille. Ces enfants vont être plus intégrés à partir d’aujourd’hui. Ces enfants ont compris que nous sommes tous importants», a-t-il posé, magnifiant l’approche du Conseil départemental.

L’institution s’active en fait, depuis quelques années, dans le domaine du parasport à travers des séries de formations, avec l’appui de son partenaire, la région Ile-de-France. L’activité du jour est à inscrire, selon Omar Sène, vice-président du Conseil départemental, au processus d’animation en perspective des Joj qui se tiennent l’année prochaine. «Nous sommes là en tant que département inclusif à l’e-sport paralympique (…) nous allons faire des démonstrations dans des zones, pour faire savoir que nous faisons partie des Jeux Olympi-ques de la Jeunesse», a-t-il dit. Il a relevé que l’ambition de l’institution est de positionner, à travers le parasport, le département de Rufisque comme un département exemple.

Toujours en perspective des Joj pour lesquels Diamniadio, à travers le Pôle urbain, va abriter des compétitions, il a annoncé l’installation de fan zones et autres animations lors de ce rendez mondial.

