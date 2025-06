Les Evêques du Sénégal demandent davantage d’efforts aux autorités pour réduire le coût de la vie, de prendre les bonnes mesures pour réussir la campagne agricole.

Par Alioune Badara NDIAYE – Davantage d’efforts pour atténuer le coût de la vie, une mise à profit des consensus obtenus à l’issue du Dialogue national, des mesures idoines en perspective de la campagne agricole… Tels sont, entre autres, les vœux formulés par les Evêques du Sénégal à l’issue de la 2ème session ordinaire de l’année pastorale 2024-2025, du 9 au 13 juin, au Foyer de charité du Cap des biches à Mbao, dans la commune de Pikine. «Attentifs à l’actualité sociopolitique et économique du pays, les évêques se félicitent du Dialogue national sur le système politique convoqué par le chef de l’Etat du 28 mai au 4 juin 2025 à Diamniadio. Ils réitèrent l’engagement de l’Eglise à œuvrer aux côtés des pouvoirs publics pour bâtir un Sénégal uni et prospère, un Sénégal de justice et de paix», a noté Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, procédant à la lecture de la déclaration. «Ils encouragent vivement tous les acteurs à privilégier, par-dessus tout, le dialogue vrai et sincère. Ils s’attendent à ce que les consensus issus de ces assises contribuent à renforcer notre démocratie, pour le bien-être des populations», a-t-il poursuivi.

Faisant le survol de l’actualité, la Conférence épiscopale a exprimé sa vive préoccupation par rapport au coût de la vie et exhorté les autorités à plus d’efforts pour soulager les populations. «Les évêques restent très sensibles à la question de la cherté de la vie. Malgré la conjoncture économique, ils souhaitent que le gouvernement continue ses efforts pour alléger la souffrance et réduire la précarité de beaucoup de familles», ont-ils insisté.

Ils ont prié pour un bon hivernage et ainsi appelé «les autorités étatiques» à une bonne préparation de la campagne agricole, en vue d’une réelle souveraineté alimentaire. «Beaucoup de de populations vivent déjà la hantise d’éventuelles inondations», a noté Mgr Manga, tout en demandant à l’Etat et aux collectivités territoriales de prendre des mesures pour mieux faire face au fléau. La 2ème session ordinaire se tient une semaine après le Pèlerinage de Popenguine. L’édition de cette année, la 137ème, a porté sur le thème : «Marie, mère de l’espérance, marche avec nous.»

