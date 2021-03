Sa mission est de prêter assistance et d’accompagner les enfants en situation de détresse. Et dans ce sillage, l’Ong Avenir de l’enfant (Ade) a souhaité renforcer les capacités de la vingtaine de journalistes conviés mardi à un atelier sur la problématique des abus et exploitations sexuels perpétrés contre les enfants. «C’est dans notre vision, notre compréhension et la perception que nous avons du rôle et la place des journalistes qui, au-delà du traitement de l’information, dans l’éducation des citoyens, jouent un rôle déterminant. Il nous semble que c’est important, si les gens veulent et sont dans la démarche de partager des savoirs, que ceux qui sont au cœur de ces dispositifs soient mis à contribution dans tout programme et particulièrement dans les programmes de renforcement des capacités», a indiqué Moussa Sow, directeur des projets à l’Ade, pour justifier l’organisation de la rencontre. «Quand on parle de protection de l’enfant, il ne faut exclure personne et la spécificité c’est que ces journalistes, en possession de connaissances et de savoirs objectifs, pourraient effectivement dans le traitement des informations ayant trait à ce sujet savoir faire la différence», a-t-il poursuivi dans son explication. Ce qui, à l’en croire, pourrait permettre aux professionnels de l’information de pouvoir prendre en considération d’autres aspects souvent occultés dans le traitement de ces questions. «C’est une thématique qui est assez vaste avec des conséquences diverses, complexes et à la fois multiples», a-t-il relevé. Une journée de partage fortement appréciée par les journalistes qui se disent mieux armés pour appréhender ces sujets. «C’est vraiment une bonne chose, ça nous permet de pouvoir faire un traitement plus judicieux de ces questions-là», a assuré Maguette Ndong, président de l’Association des journalistes en presse écrite de Rufisque. La formation a concerné des correspondants locaux de plusieurs médias nationaux ainsi que des administrateurs de site internet.