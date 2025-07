Le discrédit des politiques est à un tel niveau dans ce pays qu’il suffit à n’importe quel hurluberlu de lancer un gros pavé, surtout bien serti de milliards, pour que des gens lui accordent du crédit. On a vu hier des plumes se dresser pour défendre Me Moussa Diop, en disant que dans les champs de canne à sucre de la Css se cacheraient des exploitations de diamant. C’est vrai qu’un député, candidat à la Présidentielle, avait affirmé que des bateaux viennent la nuit pomper le pétrole sénégalais pour le vendre pour le compte de Macky et son frère.

Par Sucré-Salé